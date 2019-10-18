Гетманцев вистилає дорогу до пекла для всієї системи в цілому, - політолог



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Не Гетманцев винен, а Зеленський, який розв'язав руки «гетманцевим», - написав Романенко

Нова ініціатива Гетманцева щодо таксистів може налаштувати про Зеленського «всі базові групи, які його підтримували на виборах» - Романенко

Ініціативи голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепа від партії «Слуга народу» Данила Гетманцева можуть налаштувати проти чинного президента Володимира Зеленського «всі базові групи, які його підтримували на виборах».

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив політолог, журналіст Юрій Романенко, коментуючи концепцію про плани оподаткування послуг таксі в Україні.

На думку Романенка, «Гетманцев ... керуючись благими намірами, як він їх бачить зі своєї вузької ніші, вистилає дорогу в пекло для всієї системи в цілому».

«Нова ініціатива щодо таксистів з цієї опери. Таке враження, що Гетманцев хоче підняти проти Зеленського всі базові групи, що його підтримували на виборах, щоб у президента не залишилося ніяких альтернатив, окрім Коломойського (олігарха Ігоря Коломойського, - ред.). Оскільки Зеленський ігнорує невдоволення, то, значить, він згоден з такою політикою. А раз він згоден, то це означає, що потрібно заряджати по самому Зеленському. Не Гетманцев винен, а Зеленський, який розв'язав руки «гетманцевим», - написав Романенко.

Він додав, що в результаті таких дій рейтинг Зеленського буде злитий «разом з діджіталізацією і невгамовними апетитами Коломойського».

Відзначимо, раніше помічник депутата від «Слуги народу» Данила Гетманцева Дмитро Михайленко оприлюднив концепцію про плани оподаткування послуг таксі в Україні.

На його думку, обсяг цього ринку становить 50 млрд грн, і велика частина його працює в тіні. Зокрема, мова йде про легалізацію посередників - диспетчерів.

Михайленко вважає, що в Україні диспетчерські повинні бути податковими агентами, таксисти - підприємцями 1, 2 або 3 груп (залежно від того, займаються вони перевезеннями постійно або час від часу).