ВООЗ змінила статус ризику розповсюдження коронавірусу



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Кількість інфікованих коронавірусом у світі вже перевищила 85 тисяч осіб

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 28 лютого підвищила оцінку ризику розповсюдження коронавірусу на глобальному рівні до «дуже високого». Про це пише DW.

Як заявив під час виступу в Женеві генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус, це було зроблено через тривале збільшення кількості випадків захворювання та нових країн, які постраждали за останні дні через спалах коронавірусу.

Гебреєсус закликав держави вжити заходи для стримування епідемії. «У нас все ще є шанс стримати цей вірус, якщо буде вжито рішучих заходів для раннього виявлення випадків, ізоляції та догляду за пацієнтами та відстеження контактів», - наголосив очільник ВООЗ.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб.