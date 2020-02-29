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    У світі

    Пиво Corona перестали пити через коронавірус

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    Незалежне піар-агентство провело дослідження, яке підтвердило, що падіння попиту на популярне пиво Corona у США пов&rsquo;язане з його співзвучністю - Пиво Corona перестали пити через коронавірус
    Незалежне піар-агентство провело дослідження, яке підтвердило, що падіння попиту на популярне пиво Corona у США пов’язане з його співзвучністю

    Американці не хочуть купувати цю марку через неприємну співзвучність

    Співзвучність пива популярної марки Corona з коронавірусом COVID-19, епідемія якого охопила майже увесь світ, зіграла з брендом злий жарт.

    Вочевидь, через побоювання заразитися люди не хочуть купувати хмільний напій, тому його виробник – американський концерн Anheuser-Busch InBev NV – повідомив про колосальні збитки.

    За даними компанії, за перші два місяці 2020 року її виручка впала на 285 млн доларів – насамперед, через зниження попиту в Китаї.

    До того ж, в Anheuser-Busch прогнозують, що до кінця кварталу її EBITDA (прибуток, отриманий до виплати відсотків, податків, витрат на зношеність і нараховану амортизацію) впаде на 10%.

    Водночас, незалежне піар-агентство 5W Public Relations провело дослідження, яке підтвердило, що падіння попиту на популярне пиво Corona у США пов’язане з його співзвучністю.

    Так, 38% американців, що п’ють пиво, зізналися, що «за жодних обставин» не будуть купувати цей бренд «зараз». До того ж, 4% споживачів Corona запевнили в тому, що перестануть його пити, а 14% більше не замовлятимуть його в громадських місцях.

    Лише 16% опитаних висловили сумніви щодо зв’язку Corona з коронавірусом.

    Варто зазначити, що раніше в мережі з’явилася безліч мемів на тему коронавірусу і пива Corona, проте навряд чи хтось припускав, що вони виявляться пророчими:

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    Пиво Corona перестали пити через коронавірус
    Пиво Corona перестали пити через коронавірус
    Пиво Corona перестали пити через коронавірус
    Пиво Corona перестали пити через коронавірус
    Пиво Corona перестали пити через коронавірус
    Пиво Corona перестали пити через коронавірус

    Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб.

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    США епідемія коронавірус
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