Пиво Corona перестали пити через коронавірус



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Незалежне піар-агентство провело дослідження, яке підтвердило, що падіння попиту на популярне пиво Corona у США пов’язане з його співзвучністю

Американці не хочуть купувати цю марку через неприємну співзвучність

Співзвучність пива популярної марки Corona з коронавірусом COVID-19, епідемія якого охопила майже увесь світ, зіграла з брендом злий жарт.

Вочевидь, через побоювання заразитися люди не хочуть купувати хмільний напій, тому його виробник – американський концерн Anheuser-Busch InBev NV – повідомив про колосальні збитки.

За даними компанії, за перші два місяці 2020 року її виручка впала на 285 млн доларів – насамперед, через зниження попиту в Китаї.

До того ж, в Anheuser-Busch прогнозують, що до кінця кварталу її EBITDA (прибуток, отриманий до виплати відсотків, податків, витрат на зношеність і нараховану амортизацію) впаде на 10%.

Водночас, незалежне піар-агентство 5W Public Relations провело дослідження, яке підтвердило, що падіння попиту на популярне пиво Corona у США пов’язане з його співзвучністю.

Так, 38% американців, що п’ють пиво, зізналися, що «за жодних обставин» не будуть купувати цей бренд «зараз». До того ж, 4% споживачів Corona запевнили в тому, що перестануть його пити, а 14% більше не замовлятимуть його в громадських місцях.

Лише 16% опитаних висловили сумніви щодо зв’язку Corona з коронавірусом.

Варто зазначити, що раніше в мережі з’явилася безліч мемів на тему коронавірусу і пива Corona, проте навряд чи хтось припускав, що вони виявляться пророчими:

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб.

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