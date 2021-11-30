Верещук назвала журналістів «шпаною» (відео)

На запитання про занепокоєння іноземних інвесторів через заяви Зеленського, Верещук почала говорити про журналіста Юрія Бутусова

Віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук назвала журналістів «політичною шпаною». Таку думку політикиня висловила в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

Народний депутат, фракція ВО «Батьківщина» Вадим Івченко заявив, що через заяву президента Володимира Зеленського про те, що готується державний переворот, занепокоєні іноземні інвестори. На запитання про те, як в цій ситуації буде діяти Кабмін, Верещук почала говорити про журналіста Юрія Бутусова.

«Ми чомусь обговорюємо хуліганську витівку, як кажуть у народі, політично-медійної шпани. Пан Бутусов не вартий того, щоб ми зараз витрачали стільки часу обговорювати...», – сказала Верещук.

Після цієї фрази міністерку почали перебивати політики, які також були присутні на ток-шоу.

«Для чого ми тоді обговорюємо? Ми зараз перетворюємося і робимо саме те, що вигідно таким, як пан Бутусов. Він дуже хоче, щоб ми зараз обговорювали. Давайте ще раз повернемося. Я можу казати. І я вважаю, що ми надаємо занадто багато ваги хуліганським витівкам. Бутусов не перший і не останній, хто використовує в такий спосіб хайп, хто використовує в такий спосіб і є інструментом гібридного впливу в тому числі Росії, в тому числі людей, які сьогодні атакують владу– зазначила Верещук.

(Дивитися відео з 48:00 хвилини, - ред.)

Також нагадаємо, що 26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук назвала головних ворогів президента Зеленського.

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