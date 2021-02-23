Столичне метро отримає нові вагони: Київрада ухвалила важливе рішення

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив 50 млн євро для закупівлі нових вагонів метро

Київська міська рада на засіданні 23 лютого надала місцеві гарантії Європейському банку реконструкції та розвитку для отримання Києвом кредиту на нові вагони метро. Підтримали таке рішення 82 депутати.

Про це повідомляє пресслужба мера столиці.

«Ми ухвалили рішення про надання місцевих гарантій Європейському банку реконструкції та розвитку для закупівлі нових вагонів метро. Банк виділив 50 млн євро на закупівлю Києвом вагонів», – сказав мер Віталій Кличко.

Планується, що вже в п'ятницю місто підпише кредитний договір та цього року укладе контракт на придбання нових вагонів для столичного метро. Місто отримає розстрочку платежу на 12 років.

«Сьогоднішнє рішення дозволить нам до кінця березня завершити підготовку до підписання пакету документів, що надасть можливість столичному метрополітену розпочати процедури закупівлі вагонів», – додав мер Києва.

Нагадаємо, сьогодні в парку київського метрополітену 800 вагонів. Близько 100 з них – у критичному стані і потребують оновлення в найближчі 3-4 роки.

У грудні 2020 року Київський метрополітен оголосив міжнародні двоетапні торги на постачання 50 вагонів метро нового зразка. Тендер реалізовується за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Половина вагонів має бути з міжвагонним проходом на всю ширину.

Ще у 2019 році було підписано Меморандум про порозуміння між Київською міською державною адміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо програми ЄБРР «Зелені міста». Цей документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в столиці. Зокрема, оновити парк КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» новими автобусами, тролейбусами та вагонами метро.

За кілька останніх років столиця закупила 513 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту. Зокрема: 139 тролейбусів, 67 трамваїв та 307 автобусів. Так, 2 лютого 2021 року на маршрути в Києві вийшли 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало для оновлення парку громадського транспорту.