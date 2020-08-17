Голова НБУ розповів, чи буде цього року ще один транш від МВФ
Свіжий макропрогноз НБУ свідчить про надання Міжнародним валютним фондом другого траншу до кінця цього року, - Шеченко
Голова Національного банку Кирило Шевченко вважає, що свіжий макропрогноз НБУ свідчить про надання Міжнародним валютним фондом другого траншу до кінця цього року. Про це Шевченко сказав в інтерв'ю «РБК-Україна».
«Я вважаю, що на даний час ми успішно рухаємося щодо виконанню положень Меморандуму, зокрема структурних маяків. Ми знаходимося в постійному діалозі як з МВФ, так і з іншими нашими міжнародними партнерами. Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року», - наголосив Шевченко.
При цьому керівник Нацбанку не назвав точних дат отримання другого траншу, зазначивши, що «зараз сезон відпусток».
«Точні дати будуть зрозумілі ближче до кінця серпня», - додав Шевченко.
Як повідомлялося, 21 липня голова Нацбанку Шевченко провів першу зустріч з МВФ після призначення.
До слова, 21 липня місія технічної підтримки МВФ завершила роботу в Україні.
Нагадаємо, Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 млрд. Програма розрахована на 18 місяців.