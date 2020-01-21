Голова Ради НБУ побачив погіршення на банківському ринку



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Богдан Данилишин наголосив, що зараз в судових органах оскаржуються рішення НБУ щодо віднесення банків до категорії неплатоспроможних

На сьогодні на банківському ринку відбувається зростання концентрації іноземного капіталу і зниження рівня конкуренції, - Данилишин

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що структура банківського ринку погіршилася після ліквідації більше половини банківської системи.

Таку думку економіст висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Данилишина, на сьогодні на банківському ринку відбувається зростання концентрації іноземного капіталу і зниження рівня конкуренції.

Далишин наголошує, що несвоєчасна та невиважена реакція Нацбанку у 2014-2016 роках призвела до поглиблення кризи і зростання соціально-політичних ризиків. «Запитання: хто має відповісти за подібне свавілля? Після «очищення» ліквідовані банки передавались у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. За даними Фонду, на 1 червня 2019 року ним затверджено акцептованих вимог кредиторів банків, що знаходяться в управлінні Фонду, у сумі 271,7 млрд грн», - зазначив економіст.

Данилишин наголосив, що зараз в судових органах оскаржуються рішення НБУ щодо віднесення банків до категорії неплатоспроможних, запровадження тимчасової адміністрації, відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. «На сьогодні в судових органах перебуває 25 позовів щодо 23 банків. Наразі Верховним Судом розглядається сім справ, в одній з яких винесено остаточне рішення на користь позивачів», - підкреслив голова Ради НБУ.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

До відома, з 1 липня цього року Нацбанк готується до розширення повноважень та міняє свою структуру. Структуру змінили через ухвалення Радою закону про «спліт», відповідно до якого один з регуляторів фінансового ринку — Нацкомфінпослуг — ліквідують, а частину його повноважень, зокрема щодо страхових компаній, ломбардів та інших фінансових організацій, передадуть Нацбанку.

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