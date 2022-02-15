Голова Спілки молочних підприємств пояснив, чому українська продукція стала неконкурентною

Вітчизняна молочна продукція не може конкурувати із імпортною через високу вартість сировини, спричинену її дефіціитом

«У фермерів нема інтересу займатися довгостроковими інвестиціями у молочне скотарство»

Наразі у вітчизняних фермерів немає інтересу займатися довгостроковими інвестиціями, які передбачає молочне скотарство – вони краще займуться рослинництвом, оскільки там оборот швидший: «посіяв-зібрав-продав». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

Експерт пояснює, що саме через це на молочному ринку України наявний дефіцит сировини, і закупівельна ціна на молоко у вітчизняних промислових виробників вища, ніж у Європі.

«У грудні 2021 року в Польщі, наприклад, один кілограм молока-сировини у виробника коштував 36 євроцентів, у Білорусі – 32, а в Україні – 44. Тому наша молочна продукція сьогодні завідомо неконкурентоспроможна за ціною», – пояснив фахівець.

Вадим Чагаровський розповів, що за даними Держкомстату, зараз в Україні виробляється близько 9 млн тонн молока. З них близько 3 млн тонн припадає на промислове виробництво, решта – на населення.

Джерело: Спілка молочних підприємств України

«І тут починається найцікавіше. У 2021 році до промислової переробки надійшло 3,2 млн тонн молока. З них 2,7 млн тонн – від промислових господарств (там 90% надходить на переробку, а 10% – на випоювання телят). Молока від населення – лише 500 тис. тонн. Показово, що 400 тис. фермерських корів дають молока на переробку вп'ятеро більше, ніж решта 1,3 млн корів, що знаходяться на приватних подвір'ях», – зазначив Вадим Чагаровський.

Джерело: Спілка молочних підприємств України

На думку фахівця, якщо з приблизно 6,2 млн тонн молока, виробленого приватними господарствами, лише 500 тис. тонн вони здають піприємствам, приблизно половина від решти споживається самим насселенням, 10% йде на випоювання телят, а 500-600 тис. тонн на виготовлення домашнього сиру та сметани, то решта йде на тіньовий ринок молока та молочних продуктів, який зараз процвітає в Україні – маленькі місцеві заводи, які виробляють фальсифікат та продають за готівку.

Також голова Спілки молочних підприємств розказав, як супермаркети «нагинають» виробників.