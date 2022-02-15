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    Економіка та фінанси

    Голова Спілки молочних підприємств пояснив, чому українська продукція стала неконкурентною

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    Вітчизняна молочна продукція не може конкурувати із імпортною через високу вартість сировини, спричинену її дефіціитом - Голова Спілки молочних підприємств пояснив, чому українська продукція стала неконкурентною
    Вітчизняна молочна продукція не може конкурувати із імпортною через високу вартість сировини, спричинену її дефіціитом
    фото: infagro.com.ua

    «У фермерів нема інтересу займатися довгостроковими інвестиціями у молочне скотарство»

    Наразі у вітчизняних фермерів немає інтересу займатися довгостроковими інвестиціями, які передбачає молочне скотарство – вони краще займуться рослинництвом, оскільки там оборот швидший: «посіяв-зібрав-продав». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

    Експерт пояснює, що саме через це на молочному ринку України наявний дефіцит сировини, і закупівельна ціна на молоко у вітчизняних промислових виробників вища, ніж у Європі.

    «У грудні 2021 року в Польщі, наприклад, один кілограм молока-сировини у виробника коштував 36 євроцентів, у Білорусі – 32, а в Україні – 44. Тому наша молочна продукція сьогодні завідомо неконкурентоспроможна за ціною», – пояснив фахівець.

    Вадим Чагаровський розповів, що за даними Держкомстату, зараз в Україні виробляється близько 9 млн тонн молока. З них близько 3 млн тонн припадає на промислове виробництво, решта – на населення.

    Джерело: Спілка молочних підприємств України

    Джерело: Спілка молочних підприємств України

    «І тут починається найцікавіше. У 2021 році до промислової переробки надійшло 3,2 млн тонн молока. З них 2,7 млн тонн – від промислових господарств (там 90% надходить на переробку, а 10% – на випоювання телят). Молока від населення – лише 500 тис. тонн. Показово, що 400 тис. фермерських корів дають молока на переробку вп'ятеро більше, ніж решта 1,3 млн корів, що знаходяться на приватних подвір'ях», – зазначив Вадим Чагаровський.

    Джерело: Спілка молочних підприємств України

    Джерело: Спілка молочних підприємств України

    На думку фахівця, якщо з приблизно 6,2 млн тонн молока, виробленого приватними господарствами, лише 500 тис. тонн вони здають піприємствам, приблизно половина від решти споживається самим насселенням, 10% йде на випоювання телят, а 500-600 тис. тонн на виготовлення домашнього сиру та сметани, то решта йде на тіньовий ринок молока та молочних продуктів, який зараз процвітає в Україні – маленькі місцеві заводи, які виробляють фальсифікат та продають за готівку.

    Також голова Спілки молочних підприємств розказав, як супермаркети «нагинають» виробників.

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    Теги: ринок ціни молочна продукція населення
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    Голова Спілки молочних підприємств пояснив, чому українська продукція стала неконкурентною