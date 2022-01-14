Молочна галузь у кризі. Економіст оприлюднив сумну статистику

Виробники молока у 2021 році заробили значно менше, ніж у попередньому

У 2021 році вітчизняні виробники молока заробили на 14% менше, ніж впродовж 2020 року і настільки ж менше, як в середньому за останні п'ять сезонів до цього. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив економіст інвестиційного відділу «The Food and Agriculture Organization (FAO)» Андрій Ярмак.

Фахівець вважає, що 2021 рік був найгіршим за останні шість сезонів і одним із найгірших з точки зору прибутків історично.

«При цьому світовий ринок молокопродуктів впевнено зростав. Білок і сир оновили рекорди, а жир молочний наблизився до рекордів. Але наші переробники навряд чи зможуть скористатися цим трендом», – вважає Андрій Ярмак.

А отже, не зростатиме попит на сировину і не зможуть додатково заробити виробники молока.

Зазначимо, що додатковий поштовх скороченню прибутків виробників молока спричинило зниження закупівельних цін на сировину переробниками, яке ті, в свою чергу, були змушені здійснити через різке зростання ціни на газ наприкінці минулого року.

Також варто нагадати, що упродовж 2021 року виробництво молока в Україні дещо скоротилося, здебільшого за рахунок значного падіння виробництва в господарствах населення.

Раніше фахівці назвали причини, чому ціна на молоко в Україні безперервно зростає і вже випередила вартість цього продукту у багатьох країнах Євросоюзу.

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