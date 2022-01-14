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    Молочна галузь у кризі. Економіст оприлюднив сумну статистику

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    Серед чинників зниження доходів виробників&nbsp;&ndash; рішення переробників знизити оптову ціну на сировину - Молочна галузь у кризі. Економіст оприлюднив сумну статистику
    Серед чинників зниження доходів виробників – рішення переробників знизити оптову ціну на сировину
    фото з відкритих джерел

    Виробники молока у 2021 році заробили значно менше, ніж у попередньому

    У 2021 році вітчизняні виробники молока заробили на 14% менше, ніж впродовж 2020 року і настільки ж менше, як в середньому за останні п'ять сезонів до цього. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив економіст інвестиційного відділу «The Food and Agriculture Organization (FAO)» Андрій Ярмак.

    Фахівець вважає, що 2021 рік був найгіршим за останні шість сезонів і одним із найгірших з точки зору прибутків історично.

    «При цьому світовий ринок молокопродуктів впевнено зростав. Білок і сир оновили рекорди, а жир молочний наблизився до рекордів. Але наші переробники навряд чи зможуть скористатися цим трендом», – вважає Андрій Ярмак.

    А отже, не зростатиме попит на сировину і не зможуть додатково заробити виробники молока.

    Зазначимо, що додатковий поштовх скороченню прибутків виробників молока спричинило зниження закупівельних цін на сировину переробниками, яке ті, в свою чергу, були змушені здійснити через різке зростання ціни на газ наприкінці минулого року.

    Також варто нагадати, що упродовж 2021 року виробництво молока в Україні дещо скоротилося, здебільшого за рахунок значного падіння виробництва в господарствах населення.

    Раніше фахівці назвали причини, чому ціна на молоко в Україні безперервно зростає і вже випередила вартість цього продукту у багатьох країнах Євросоюзу.

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    Теги: ринок продукти ціни молочна продукція
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    Молочна галузь у кризі. Економіст оприлюднив сумну статистику