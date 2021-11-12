Голова Всеукраїнської аграрної ради пояснив, кому вигідна схема зі списанням вантажних вагонів

Андрій Дикун нагадав, що в Європі залізничні вагони списують не за віком, а виключно за їх технічним станом

Списання вагонів за віком – це лобістська схема, спрямована проти економіки України – Андрій Дикун

На списанні десятків тисяч залізничних вагонів за віком зароблять власники вагонобудівних заводів, які отримають замовлення за кошти бізнесу. Про це заявив Голова ГС Всеукраїнська аграрна рада Андрій Дикун, коментуючи ініціативу Міністерства інфраструктури щодо обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів.

«Ми розуміємо, що це чисто лобістська штука, яка робиться для завантаження одного з українських заводів, які мають ці вагони будувати. Я не проти українських вагонобудівних заводів, але ж не за рахунок коштів аграріїв», – сказав Дикун.

Він пояснив: у бізнесу немає коштів для закупівлі значної кількості вагонів замість тих, які будуть списані за віком. Тому на ринку виникне серйозний дефіцит вагонів, що призведе до зривів контрактів та збитків бізнесу, який не зможе вчасно перевезти свою продукцію.

Дикун наголосив: власники вагонобудівних заводів, які завдяки цьому рішенню отримають замовлення на виготовлення значної кількості своєї продукції, не повинні збагачуватися за рахунок бізнесу.

«Ми за оновлення (вагонного парку, – ред.), але треба, щоб робилося якось планомірно. А так виходить зараз, ці вагони заберуть, і що треба буде робити українським аграріям? Іти й купувати нові вагони. А де ми на це маємо взяти гроші? А про це ніхто не подумав. Вони просто мають дістати ці гроші та йти бігом купувати ці вагони», – зазначив Дикун.

Він також нагадав, що в Європі залізничні вагони списують не за віком, а виключно за їх технічним станом, тож ініціатива української влади виглядає не інакше, як лобістська схема.

«Тупа лобістська штука для одного українського Крюківського вагонобудівного заводу. От вирішили так пролобіювати, забрати гроші з кармана аграрія та перекласти їх у карман власника заводу. Подивіться, хто власник цього заводу, – і ви все зрозумієте. Один з українських олігархів», – підсумував Дикун.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що примусове оновлення залізничних вагонів, яке ініціює Мінінфраструктури, збагатить олігарха Ігоря Коломойського, який є власником вагонобудівних вагонів, та призведе до серйозних проблем для Укрзалізниці.

У свою чергу виконавчий директор Співтовариства Європейських залізничних та інфраструктурних компаній, що об'єднує операторів 71% європейських залізниць, Лібор Лохман зазначав, що в Європі вік залізничного вагона не є причиною для його списання і немає поняття «термін експлуатації вагона», головне – підтримувати його в справному стані.