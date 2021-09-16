  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Граничні ціни на бензин і дизпаливо зросли вдруге за місяць

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тепер АЗС теж змінять ціни - Граничні ціни на бензин і дизпаливо зросли вдруге за місяць
    Тепер АЗС теж змінять ціни
    Фото з відкритих джерел

    В Україні змінилася вартість пального

    Мінекономіки оприлюднило нову граничну вартість бензину та дизельного пального, відштовхуючись від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

    Тепер середня вартість 1 л дизельного палива ULSD 10 ppm становить 22,32 грн, а 1 л бензинів автомобільних Gasoline 10 ppm – 26,61 грн.

    Порівняно з початком вересня, літр дизпалива здорожчав на 63 копійки, а бензину – на 67 копійок.

    Згідно з документом, тепер з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,61 грн за 1 л, дизельного палива – 29,32 грн за 1 л.

    Тимчасове держрегулювання цін на бензин і дизель почало діяти в Україні з травня цього року.

    Тоді уряд ухвалив постанову, відповідно до якої граничні рівні торговельної надбавки АЗС до середньої ціни дизельного палива повинні становити не вище 7 грн/л, а бензину – не вище 5 грн/л.
    Запровадження граничних торговельних надбавок на паливо – тимчасовий захід на період карантину. На це вимушені були піти через необґрунтоване зростання цін на паливо в роздрібних мережах.

    Читайте також: Завтра бензин подешевшає на 1,15 грн? Уряд ухвалив рішення
    Теги: бензин ціни АЗС уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Граничні ціни на бензин і дизпаливо зросли вдруге за місяць