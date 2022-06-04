Україні потрібно шукати обхідні шляхи – ми не можемо перемогти без ракет і літаків

Повстанці з Південного Ємену знаходять можливість обстрілювати ракетами нафтобази Саудівської Аравії

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Президент США Байден публично запретил передавать Украине ракетное оружие, достигающее цели на расстоянии 300 км. Иначе Россия обидится не на обороняющуюся Украину, а на США.

А как же хуситы-повстанцы из Южного Йемена, которые не имеют своих дипломатов, Офиса президента, ТВ-марафона и ВПК, и они ухитряются обстреливать ракетами нефтебазы Саудовской Аравии (больше 500км)?.

И ничего, добиваются своего. И никто их за это не ругает, когда они в ответ на ракетный удар со стороны новейших американских самолетов наносят свой ракетный удар.

И если Запад начинает уставать, интриговать и темнить, то нам пора искать нетрадиционные, обходные пути, ведь мы не можем победить без ракет и самолетов, независимо от того откуда и от кого они поступят.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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