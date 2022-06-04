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    Думки вголос

    Україні потрібно шукати обхідні шляхи – ми не можемо перемогти без ракет і літаків

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
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    Удар хуситів по нафтовому об'єкту в Джидді, 25 березня 2022 року - Україні потрібно шукати обхідні шляхи – ми не можемо перемогти без ракет і літаків
    Удар хуситів по нафтовому об'єкту в Джидді, 25 березня 2022 року
    фото: dpa

    Повстанці з Південного Ємену знаходять можливість обстрілювати ракетами нафтобази Саудівської Аравії

    Мовою оригіналу

    Президент США Байден публично запретил передавать Украине ракетное оружие, достигающее цели на расстоянии 300 км. Иначе Россия обидится не на обороняющуюся Украину, а на США.

    А как же хуситы-повстанцы из Южного Йемена, которые не имеют своих дипломатов, Офиса президента, ТВ-марафона и ВПК, и они ухитряются обстреливать ракетами нефтебазы Саудовской Аравии (больше 500км)?.

    И ничего, добиваются своего. И никто их за это не ругает, когда они в ответ на ракетный удар со стороны новейших американских самолетов наносят свой ракетный удар.

    И если Запад начинает уставать, интриговать и темнить, то нам пора искать нетрадиционные, обходные пути, ведь мы не можем победить без ракет и самолетов, независимо от того откуда и от кого они поступят.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: росія окупанти зброя війна путін Україна Ємен окупація #stoprussia
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    Україні потрібно шукати обхідні шляхи – ми не можемо перемогти без ракет і літаків