Гривня різко зміцнилася: курс валют на 19 серпня



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Порівняно з 18 серпня курс всіх зазначених валют впав

На 19 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,14 грн/дол. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 серпня встановлені на такому рівні:

25,142848 грн за долар;

27,848218 грн за євро;

0,380970 грн за російський рубль;

30,591344 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 18 серпня курс всіх зазначених валют впав.

Нагадаємо, протягом 15-19 липня Національний банк України викупив 40 мільйонів доларів на міжбанківському валютному ринку. Це у 3,46 раза менше, ніж тижнем до цього.

Так, від початку липня 2019 року Національний банк суттєво наростив обсяги викупу валюти, придбавши майже 460 мільйонів доларів за перші два тижні. Загалом, від початку липня Нацбанк придбав вже пів мільярда доларів, які направили на поповнення міжнародних резервів.

Від початку 2019 року міжнародні валютні резерви України поповнили на 2,13 мільярда доларів шляхом викупу валюти на міжбанківському ринку. При цьому за цей час продали 231,4 мільйона доларів для стримування стрибків долара.

На початку липня міжнародні резерви України зросли на 1,2 мільярда доларів.