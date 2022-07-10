Чого очікувати від цін на овочі, м'ясо, «молочку»: прогноз експерта

Українцям повідомили гарні новини про ціни на деякі продукти харчування

Найближчим часом ціни на овочі в Україні будуть знижуватися в міру надходження нового врожаю. Ціни на м'ясо залишаться стабільними або будуть падати. Про це в коментарі РБК-Україна сказала аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Овочі

Як зазначила аналітик, овочі – це сезонний продукт, ціна на які зазвичай зменшується з надходженням нового врожаю. «Тому протягом липня варто очікувати зниження цін на всі види овочів, особливо по мірі надходження овочів відкритого ґрунту. І навіть інфляційні процеси, що відбуваються в країні через війну, не зможуть стримати це зниження», – вважає вона.

Молочні продукти

Ціни на молочні продукти в червні були більш-менш стабільними та найближчі кілька тижнів залишаться незмінними. Хоча в світі спостерігається зростання цін на молоко за рахунок підвищення цін на корми та енергоресурси, в Україні низькі ціни на зернові культури через надлишкову їх пропозицію стримують ріст собівартості виробництва молока, зазначила Литвин.

М'ясо

За словами Литвин, найбільш цікаві зміни цін будуть спостерігатись в м’ясному напрямку. «Якщо говорити про яловичину, то м’ясопереробні комплекси її майже не купують, тому що наразі на ринку є її перенасичення. Яловичина є більш експортоорієнтованим продуктом, який майже не торгується за кордоном через блокування портів. Тому, можна сказати, що ціна на яловичину найближчим часом не зміниться, а й можливо «просяде» на 2-3%», – вважає експертка.

Стосовно свинини ситуація складніша, наголосила аналітик. Промислова пропозиція скоротилась через вибуття з ринку виробників східного та південного регіону. Це в свою чергу підштовхнуло вгору ціни. «Наразі найближчим часом ціни не будуть стрімко зростати, через те що в червні було імпортовано 9 тис. тонн свинини, що майже в 4 рази більше, ніж в червні 2021 року. Це збільшить внутрішню пропозицію та не дасть зростати цінам», – сказала Литвин.

Ціни на курятину стабільні та найближчим часом змінюватися не будуть. «Все-таки низькі ціни на зернові культури поки що стримують подальше зростання цін і на м’ясну групу», – прогнозує аналітик УКАБ.