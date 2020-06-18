Хто завалив програму уряду (список)



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Верховна Рада може розглядати питання про відповідальність Кабінету міністрів лише один раз протягом однієї чергової сесії

«За» програму проголосували лише 207 народних депутатів, проти – 69, утрималися – 60, не голосували – 30, всього участь у голосування брали – 366 парламентарів

Верховна Рада сьогодні, 18 червня, вже вдруге провалила програму діяльності уряду.

«За» програму проголосували лише 207 народних депутатів, проти – 69, утрималися – 60, не голосували – 30, всього участь у голосування брали – 366 парламентарів.

Зокрема, голосування кожної фракції:

зі «Слуги народу» «за» проголосували 176 депутатів, проти – 0, утрималися – 25 і не голосували 13 парламентарів, всього участь у голосування брали – 214 осіб

з «Опозиційної платформи за життя» за програму взагалі не голосували, проти – 27, утримався – 1, не голосували – 9, всього участь у голосування брали -37 осіб,

з «Європейської солідарніості» за програму взагалі не голосували, проти – 19, утрималося – 0, не голосували – 4, всього участь у голосування брали -23 депутатів,

з «Батьківщини» за програму взагалі не голосували, проти – 2, утрималося – 20, не голосувало – 0, всього участь у голосування брали -22 депутати,

з «Партії «За майбутнє» за програму голосували - 6, проти – 1, утрималося – 11, не голосувало – 3, всього участь у голосування брали -23 депутати,

з «Голосу» за програму взагалі не голосували, проти – 18, утрималося – 0, не голосувало – 0, всього участь у голосування брали -18 депутатів,

з «Довіри» за програму уряду проголосували - 17, проти – 0, утрималося – 0, не голосувало – 0, всього участь у голосування брали -17 депутатів.

Програма діяльності Кабінету міністрів України може бути повторно внесена на розгляд Верховної Ради не раніш як через рік після дня її несхвалення.

Крім того, згідно зі ст. 87 Конституції, Верховна Рада може розглядати питання про відповідальність Кабінету міністрів не більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення програми діяльності Кабінету міністрів або протягом останньої сесії парламенту.

Нагадаємо, уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану програму діяльності Кабінету міністрів. Увечері документ вже зареєстрували у парламенті.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 15 червня побував на зустрічі із членами фракції «Слуга народу», де її обговорювали. За його словами, тоді гарячих дискусій щодо цього документа не було. Попередній варіант своєї програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330).

Водночас представники фракції «Слуга народу» заявляли, що програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Як повідомлялося, 4 червня народні депутати проголосували за постанову, якою відправили на доопрацювання програму уряду.

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