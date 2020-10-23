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    Економіка та фінанси

    ICU запустила першу в Україні онлайн-платформу для торгівлі ОВДП в реальному часі

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    ICU запустила першу в Україні онлайн-платформу для торгівлі ОВДП в реальному часі

    Сайт online.icu і торгова система повністю оптимізовані під роботу на мобільних пристроях

    Фінансова група ICU запустила платформу ICU Trade, яка дозволяє інвесторам купувати і продавати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) онлайн з миттєвими гарантованими розрахунками.

    Платформа істотно спрощує процес інвестування в ОВДП і складається з двох основних елементів: інформаційного сайту online.icu і торгової системи ICU Trade.

    «Більше нема потреби витрачати багато часу на пошук в інтернеті інформації про ОВДП, все необхідне зібрано в одному місці - на сайті online.icu, який також є входом в нашу торгову систему. Ми забезпечуємо користувачам системи прямий доступ до онлайн-котирувань. Інвестори бачать реальні ринкові ставки ОВДП і можуть купити або продати вибрані папери в кілька кліків», - розповіла Євгенія Грищенко, керівниця відділу брокерського обслуговування клієнтів групи ICU.

    У компанії відзначають, що система інтуїтивно зрозуміла та проста у використанні, але водночас забезпечує широкий спектр можливостей, зокрема:

    • переглядати детальну інформацію щодо обраних цінних паперів;
    • купувати і продавати ОВДП;
    • стежити за своїм інвестиційним рахунком онлайн в режимі 24/7;
    • отримувати індивідуальні пропозиції по ОВДП;
    • контролювати рух коштів і залишки на рахунку;
    • виводити кошти на свій банківський рахунок.

    «Переваги нашої системи - проведення торгових операцій всього за кілька секунд і можливість в будь-який момент купити або продати цінні папери, а також в один клік вивести кошти на свій банківський рахунок. Ми пропонуємо безкоштовне обслуговування рахунку в цінних паперах і одні з найнижчих комісій на ринку. Після первинної реєстрації у брокера, всі операції з купівлі/продажу ОВДП в ICU Trade можна проводити за допомогою електронного підпису з використанням SMS», - підкреслила Євгенія Грищенко.

    Сайт online.icu і торгова система повністю оптимізовані під роботу на мобільних пристроях. ICU Trade є єдиною платформою для покупки ОВДП, адаптованою під браузери смартфонів і планшетів. ICU планує запуск мобільних додатків для iOS і Android, які ще більше підвищать зручність інвестування. У компанії також обіцяють постійно вдосконалювати торговельну систему, доповнюючи функціонал новими зручними сервісами для інвесторів.

    ICU Євгенія Грищенко
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