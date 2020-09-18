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    Економіка та фінанси

    ICU п'ятий рік поспіль визнана найкращим інвестиційним партнером страхових компаній

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    ICU п'ятий рік поспіль визнана найкращим інвестиційним партнером страхових компаній

    Інвестиційна компанія ICU була створена у 2006 році вихідцями з голландського ING банку

    Спеціалізоване видання страхового ринку України «Insurance TOP» нагородило ICU званням кращого інвестиційного партнера страхових компаній в Україні.

    Insurance TOP щорічно формує свій рейтинг на основі офіційної звітності учасників страхового ринку. Згідно із даними звіту, компанія ICU є найбільшим брокером ОВДП на страховому ринку України вже протягом п'яти років поспіль.

    За даними страховиків, за підсумками 1-го кварталу 2020 року ОВДП становлять 22% від їх загальних активів. У власності страховиків державні папери на суму понад 10 млрд грн. Це 35% від загального обсягу ОВДП у володінні всіх юридичних осіб в Україні.

    «НБУ, як новий регулятор сфери страхування, продовжує роботу над підвищенням надійності цього ринку - поліпшенням якості активів і резервів страховиків. Тому попит на ОВДП серед страхових компаній буде тільки рости, адже держоблігації залишаються найнадійнішим інструментом для інвестицій, маючи 100% державну гарантію виплати», - зазначає Євгенія Грищенко, керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів ICU.

    У ICU також додають, що з'явився і помітний інтерес страхових компаній до корпоративних облігацій українських емітентів.

    «З огляду на зниження ставок за депозитами, а також в пошуку більш прибуткових альтернатив для інвестування, страховики цілком можуть стати драйвером ринку корпоративних бондів у 2021 році», - вважає Євгенія Грищенко.

    Крім того, днями компанія ICU отримала ще одну нагороду від страхового ринку за безперервну підтримку і партнерство Міжнародного фінансового форуму, який протягом вже 20 років проводиться страховиками в Одесі.

    Інвестиційна компанія ICU створена у 2006 році вихідцями з голландського ING банку. Компанія відразу зарекомендувала себе лідером на ринку торгів облігаціями внутрішньої державної позики, зберігаючи перші позиції в цьому сегменті понад 10 років. Останні 5 років ICU також є найбільшим провайдером послуг на ринку ОВДП для страхових компаній.
    Засновники ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

    Макар Пасенюк ICU Костянтин Стеценко страхування Євгенія Грищенко
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