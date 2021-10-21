Під новим головою МВС «захиталося крісло»: відомий політик назвав причину (відео)

За інформацією політика, очільник МВС може втратити посаду через «підкилимну боротьбу» в Офісі президента

Найближчим часом нещодавно призначеного міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського можуть відправити у відставку. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив політик, колишній очільник Луганської ОДА Георгій Тука.

Тука зазначив, що інформацію про можливу відставку міністра він отримав від поінформованих джерел з МВС.

За інформацією Туки, всередині МВС та між різними групами впливу в Офісі президента наразі відбувається жорстке протистояння. Окрім можливої відставки очільника МВС, наслідком цієї боротьби є фактичне знищення інституції Патрульної поліції, яке, мовляв, уже розпочате.

«Мова про зміну структури цього органу і повернення структури часів Януковича», – пояснив Георгій Тука, уточнивши, що на сьогодні осередки Патрульної поліції на місцях фактично є незалежними і підпорядковуються тільки своєму київському керівництву, і така ситуація не влаштовує начальників Головних управлінь національної поліції на місцях.

Політик підсумував, що, фактично наразі відбувається скасування реформи поліції.

Нагадаємо, раніше глава МВС Денис Монастирський представив «новий» курс МВС, що дублює програму Авакова.

Нагадаємо також, колишній очільник МВС Аваков подав у відставку 13 липня. На його посаду 16 липня Верховна Рада призначила Дениса Монастирського.

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