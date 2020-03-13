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    Економіка та фінанси

    Італія може стати осередком нової глобальної фінансової кризи, - ЗМІ

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    Італія може стати осередком нової глобальної фінансової кризи, - ЗМІ

    За словами експерта, криза в Італії може призвести до того, що бізнес не зможе обслужити власні кредити, так само, як і приватні особи не зможуть платити по кредитах

    Коронавірус може стати причиною нової глобальної фінансової кризи, стартом якої стане банківський сектор Італії. Таку думку висловив у своїй статті економічний оглядач The Washington Post Девід Лінч.

    Лінч зазначив, що зараз все залежить від того, наскільки добре італійські банки, які тривалий час вважалися найслабшими в Європі, витримають випробування.

    «Оскільки у восьмої за величиною економіки світу припиняється комерційна діяльність, ризик більш широкого розповсюдження може залежати від того, наскільки добре італійські банки, які довгий час вважалися найслабшими в Європі, витримають випробування», - вважає оглядач.

    За словами експерта, криза в Італії може призвести до того, що бізнес не зможе обслужити власні кредити, так само, як і приватні особи не зможуть платити по кредитах.

    Зазначимо, станом на 7:00 13 березня у світі зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції. Померли 4,984 людини, на лікуванні перебувають 70,395.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликану поширенням коронавірусу у світі.

    Раніше повідомлялося, що в Естонії почалася економічна криза, баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення.

     

    банки бізнес Італія криза Україна Денис Шмигаль коронавірус
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