«Івано-Франківськгаз» відкрив п’ятий сучасний центр обслуговування клієнтів новини компаній



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До кінця року заплановано відкрити ще один сучасний ЦОК у Снятині

6 серпня АТ «Івано-Франківськгаз» в Надвірній відкрив п’ятий сучасний центр обслуговування клієнтів. Новий офіс знаходиться за адресою: м.Надвірна, вул.Комунальна, 1. Відтепер 29 тис. споживачів газу Надвірнянського району в комфортних умовах та оперативно отримуватимуть весь спектр послуг, що стосується газопостачання: починаючи від консультацій по особовому рахунку, закінчуючи оформленням документів на підключення до газової мережі.

Зручне транспортне сполучення, сучасний дизайн, просторі, світлі та зручні приміщення, ергономічні дивани та кулер з водою - саме завдяки цьому ЦОК забезпечує необхідний комфорт клієнтам при наданні послуг. Особливу увагу розробники приділили зручному зонуванню, щоб клієнти могли легко орієнтуватися всередині.

Фахівці ЦОК надають консультації та допомагають провести оплату через платіжний термінал, зареєструвати Особистий кабінет, а також інструктують щодо онлайн-сервісів.

«Відкриття ЦОКу є одним з етапів реалізації комплексної програми «Івано-Франківськгазу» з розвитку клієнтського сервісу. Тому кожного року, ми не тільки відкриваємо сучасні центри, а й впроваджуємо онлайн-сервіси. Вони допомагають споживачам швидко і якісно вирішувати усі газові питання. Окрім того, для зручності клієнтів Прикарпаттям курсує мобільний ЦОК. І це єдиний в Україні мобільний центр з надання комунальних послуг», – розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ «Івано-Франківськгаз» Юрій Колодій.

Наразі такі центри успішно працюють в Івано-Франківську, Калуші, Коломиї та Долині. До кінця року заплановано відкрити ще один сучасний ЦОК у Снятині.

Центр обслуговування клієнтів працюватиме з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00 год. без обідньої перерви за адресою: м. Надвірна, вул. Комунальна,1.