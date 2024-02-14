Закупівлі продуктів Міноборони: фахівці НАБУ підтвердили існування корупційної схеми

НАБУ: На фото лише третина документів, вилучених під час проведення слідчих дій

НАБУ: система закупівель дозволяла зловживати на формуванні ціни: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами нижче ринкових

В межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України послуги з організації харчування детективи Національного бюро підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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«Таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії РФ», – наголосили детективи.

За інформацією від бюро, застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових.

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НАБУ: на фото лише третина документів, вилучених під час проведення слідчих дій фото: НАБУ

Аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.

фото: НАБУ

«Окремо дякуємо Державній аудиторській службі за кооперацію та сподіваємося на подальшу співпрацю. Національне бюро розуміє важливість цього розслідування та суспільний резонанс навколо нього, а тому і надалі інформуватиме про його перебіг», – зазначили у відомстві.

Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

Нагадаємо, НАБУ оголосило у розшук двох одеських депутатів від ОПЗЖ.

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Як повідомляють ЗМІ, зазначених ексдепутатів від ОПЗЖ підозрюють в організації схеми з заволодіння суднами ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство».

Раніше експосадовця міноборони Лієва було взято під варту. Строк тримання під вартою – до 8 квітня включно. Розмір альтернативної застави становить 50 млн грн. У разі внесення застави на Лієва буде покладено ряд обов'язків, зокрема носіння електронного браслета та здачу закордонних паспортів.

Олександра Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. За даними СБУ, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак артснаряд компанія не відправила.