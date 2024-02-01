Падіння Іл-76. Україна зверталась щодо повернення тіл «загиблих», але РФ не реагує – ГУР
Обмін військовополоненими 31 січня, став «майже завершенням» зірваної операції у день інциденту з Іл-76
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася до Росії із проханням повернути тіла полонених, які, як стверджували московські пропагандисти, були на борту впавшого літака Іл-76, однак Росія на це не йде. Про це повідомив Юсов в ефірі телемарафону.
Юсов зазначив, що обмін військовополоненими 31 січня, став «майже завершенням» зірваної операції у день інциденту з Іл-76. За його словами у межах обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня.
За винятком 65 людей зі списку, який оприлюднили підконтрольні Кремлю пропагандисти РФ.
«Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде», – розповів Юсов.
«Тому залишається актуальною вимога нашої держави про проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а щодо з'ясування, що ж насправді перебувало всередині — чи були там люди, чи боєкомплект, хто там був, окрім екіпажу. Наразі Росія не підтвердила процес, що стосується міжнародного відкритого розслідування», – додав він.
Як повідомлялося, 24 січня у Корочанському районі Білгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.
Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що до моргу в Білгороді доставили лише п'ять тіл після падіння російського літака Іл-76.
Крім того, Юсов наголосив, що Росія досі не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту російського Іл-76, що впав у Білгородській області 24 січня.
Нагадаємо, для того, аби підтвердити тезу про нібито загиблих українських військовополонених внаслідок падіння Іл-76 на Білгородщині Росія хоче, щоб Україна передала «зразки їхніх ДНК». У разі відмови, РФ заявила, що «поховає тіла у номерних пакетах у безіменній могилі».
До слова, Кремль відмовляється від міжнародного розслідування збиття літака Іл-76 під Брянськом.
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