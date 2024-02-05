Нардепи вимагають від Міноборони пояснень щодо повісток через електронний кабінет

Повістки пропонується надсилати онлайн і вважати врученими, навіть якщо їх не побачили

Отримання повістки може бути під питанням через відсутність у людини смартфону чи доступу до інтернету

Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки очікує роз’яснень від Міноборони щодо повісток, які, за законопроєктом №10449 розсилатимуть через електронні кабінети. Про це заявив заступник голови комітету Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

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«Прибрали повістки електронною поштою, але додали повістки тепер в електронному кабінеті. Чисто технічно ми хочемо почути від Міністерства оборони, як це буде виглядати, тому що не всі люди можуть чи мають доступ до інтернету та смартфони. Як це практично буде виглядати? Таких питань багато. Є питання чи потрібен якийсь примус для тих, хто виїхав? Мається на увазі позбавлення права отримувати консульські послуги, якщо людина не стала на облік за кордоном», – наголосив він.

Чернєв додав, що хотів би почути позицію Міністерства закордонних справ з приводу того, чи впораються консульські відділи з такими завданнями. «Чи дійсно це дасть якісь результати? Чи дійсно люди через це повернуться, а не навпаки – ми їх втратимо назавжди», – поцікавився депутат.

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Заступник голови комітету підкреслив, що вважає новий варіант законопроєкта кращим за попередній.

Як раніше повідомлялося, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.