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    Економіка та фінанси

    ЄС планує зняти санкції з Ірану

    У перемовинах щодо зняття обмежень є прогрес &ndash; Боррель - ЄС планує зняти санкції з Ірану
    У перемовинах щодо зняття обмежень є прогрес – Боррель
    фото з відкритих джерел

    Можливе відкриття світових ринків для іранських нафти й газу

    Європейський союз ініціював початок переговорів з Іраном для припинення дії окремих накладених на країну санкцій. Про це заявив верховний представник Союзу у закордонних справах Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.

    Глава зовнішньополітичного відомства ЄС сказав, що, на його думку, в ході консультацій між його представником та іранськими офіційними особами в Тегерані на цьому тижні був досягнутий достатній прогрес, щоб відновити ядерні переговори після двомісячного застою.

    Загальний план угоди, що стримує ядерну програму Ірану в обмін на звільнення від економічних санкцій, був по суті узгоджений в березні. Проте переговори були припинені через те, що Тегеран наполягав на виключенні «Корпусу вартових ісламської революції» з американського списку терористичних організацій.

    «Угода знаходиться в межах досяжності, варто тільки Сполученим Штатам прийняти вірне політичне рішення і дотримуватися своїх зобов'язань», — сказав міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян.

    Якщо угоди буде досягнуто, це відкриє світові ринки для іранських нафти й газу, що остаточно припинить залежність Європи від російських енергоресурсів, а на саму Росію чекає повний занепад в цій галузі.

    Угода з Іраном, по суті, це фактичне введення ембарго проти російських енергоносіїв.

    Нагадаємо, стало відомо, коли ЄС підпише угоду про нафтове ембарго проти РФ: дані Reuters.

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    Теги: ЄС росія окупанти міністр санкції війна ембарго Україна окупація звільнення #stoprussia
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    ЄС планує зняти санкції з Ірану