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ЗСУ вдарили по базі розташування «кадирівців» на Луганщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по базі розташування «кадирівців» на Луганщині
Сергій Гадай / Telegram

Місцеві називали машинобудівний завод «джахід-готель»

У тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині ЗСУ завдали удару високоточною зброєю по колишньому профілакторію машинобудівного заводу. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«У Кадіївці організованою групою кадирівці відправилися на концерт кобзона. Рванув профілакторій для обраних», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що знедавна російські окупанти зробили з нього місце розташування «кадирівців».

«Місцеві називали це місце – «джахід-готель», на вічне СПА відправився не один десяток орків», – додав Гайдай.

ЗСУ вдарили по базі розташування «кадирівців» на Луганщині фото 1

Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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