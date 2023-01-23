ЗСУ вдарили по базі розташування «кадирівців» на Луганщині

Місцеві називали машинобудівний завод «джахід-готель»

У тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині ЗСУ завдали удару високоточною зброєю по колишньому профілакторію машинобудівного заводу. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

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«У Кадіївці організованою групою кадирівці відправилися на концерт кобзона. Рванув профілакторій для обраних», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що знедавна російські окупанти зробили з нього місце розташування «кадирівців».

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«Місцеві називали це місце – «джахід-готель», на вічне СПА відправився не один десяток орків», – додав Гайдай.

Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.