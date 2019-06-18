ЄС виділив 29,5 млн євро на підтримку митної і податкової реформ в Україні



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Загальний бюджет програми становить 55 млн євро, а завершення реалізації її заходів очікується у 2022 році

Сьогодні, 18 червня, Центральне агентство з управління проектами (CPMA, Литва), разом з Представництвом Європейського Союзу в Україні та спільно з Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою та Державною податковою службою розпочинають впровадження програми з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністерство фінансів спільно з відповідними державними установами підготувало виважену та обґрунтовану чотирирічну Стратегію управління державними фінансами, яка була ухвалена у лютому 2017 року.

«Цього року ми аналізували виконання Стратегії, а в кінці року плануємо її оновлення. Наш аналіз показує, що в окремих заходах нам бракує спроможності ефективно і швидко впроваджувати важливі зміни. Тому, програма допомоги ЄС щодо СУДФ - EU4PFM - є важливим елементом для реалізації Стратегії, оскільки підкріпить нашу спроможність втілювати зміни, які ми вважаємо нагально важливим, - сказала Міністр фінансів України Оксана Маркарова. - Сьогодні ми запускаємо в дію третій і четвертий компоненти цієї програми, яка направлена на підтримку податкових та митних реформ та нарощування потенціалу з yправління державними фінансами. Допомога в рамках цього компоненту на часі з огляду на те, що сьогодні реформа ДФС є пріоритетом Міністерства. Так, ми вже почали створення нової Державної податкової служби, яка потребує визначення нових бізнес-процесів, нової системи роботи».

Компоненти Програми EU4PFM, реалізація яких починається сьогодні, спрямовані на підтримку податкових та митних реформ, а також розбудову потенціалу з управління державними фінансами, зокрема у сфері IT та HR. На їхнє втілення Євросоюз виділяє 29,5 млн. євро. Загальний бюджет програми становить 55 млн євро, а завершення реалізації її заходів очікується у 2022 році.

В рамках митного компоненту програми EU4PFM буде надана допомога у впровадженні юридичних та процедурних змін у митній сфері та сферах спрощення процедур торгівлі, зокрема, шляхом надання підтримки щодо інтеграції до Спільної транзитної системи ЄС та приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Крім того, буде підтримуватися запровадження інституту авторизованого економічного оператора та підвищення надійності процесу митного оформлення. Наступними цілями Програми є покращення контролю після завершення митного оформлення та вдосконалення інституційної спроможності підрозділів митного аудиту.

В межах Програми також буде розроблено ІТ стратегії та HR стратегію, що є важливим для збільшення спроможності та ефективності інституцій задіяних в управління державними фінансами.

Протягом кількох місяців Мінфін також отримає підтримку в рамках іншої частини проекту EU4PFM, впровадженням якої опікується SIDA: в реформуванні підходів до бюджетування, зокрема впровадженні подальших кроків зі запровадження важливого для стійкості бюджетної системи середньострокового бюджетного планування, управління ліквідності, будування ефективної системи бухобліку в публічному секторі, підвищенню точності макропрогнозу.