Єврокомісар Бретон пояснив зростання цін на електрику

Криза триватиме всю зиму, припустив єврокомісар

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон назвав в ефірі французької радіостанції RTL причини подорожчання електроенергії.

Бретон вважає, що енергетична криза викликана зростанням ціни російського газу і переходом на екологічно чисті джерела енергії.

«У нас є багато поновлюваних джерел електроенергії, ось тільки я дізнався, що останні шість тижнів в Європі не було вітру. Було вироблено набагато менше електроенергії, ніж очікувалося», - сказав Бретон.

Він зазначив, що другою причиною збільшення вартості електроенергії стала «надмірна залежність деяких країн, зокрема Німеччини, від російського газу».

Криза триватиме всю зиму, припустив єврокомісар.

До слова, високі ціни на газ і енергетична криза поставили під загрозу Різдвяні вечері у Великобританії.

Нагадаємо, доки у Європі панує газова криза, прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на природний газ для українців залишаються сталими і цілком прийнятними.

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