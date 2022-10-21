Європа панікує, дизель дорожчає. Що буде з пальним узимку?

За останні два тижні ціна на дизпаливо в Україні виросла на 2 грн. Що сталось?

На початку повномасштабного вторгнення, коли Росія била по нафтобазах і автозаправних станціях, в Україні був перманентний дефіцит пального. Росіяни системно були і врешті знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, який до війни забезпечував близько 15% потреб українського ринку нафтопродуктів. Вартість палива врешті зросла удвічі, на заправках утворювалися величезні черги. Втім зараз, зазначає директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн, ситуація нормалізувалася.

Проте зима готує нові виклики: ворог б’є по об’єктах інфраструктури, а з поставками пального виникають перебої.

Чому подорожчав дизель

За останні два тижні ціна на дизпаливо в Україні виросла, у середньому, на 2 грн за літр, водночас ціна бензину не змінилася. Причиною Сергій Куюн називає не повернення податку на пальне, а рішення Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК). «ОПЕК, разом з іншими потужними гравцями (Росією, Казахстаном та Азербайджаном) два тижні тому ухвалила рішення скоротити видобуток нафти, що призвело до різкого стрибка цін. Якщо наприкінці вересня нафта коштувала $85 за барель, то після цього рішення стрибнула до $97. Автоматично піднялися ціни на нафтопродукти у всьому світі. Особливо це позначилось на дизелі, який здорожчав майже на 20%. Бензин прореагував у межах плюс 7-8%. Відповідно, закупівельна вартість зросла і це викликало корекцію цін на АЗС України, – пояснює Сергій Куюн. – Цього тижня ми спостерігаємо цікаву ситуацію: після злету вартості нафти до $97, ціни на неї почали стрімко падати. Вчора вона дійшла до $90. Тобто спершу ринок був дуже збентежений цим рішенням, але зараз ситуація стабілізувалася»

Європейці запасаються перед ембарго

Зараз у країнах Європи є певна паніка, що після введення у дію ембарго на російські нафтопродукти виникне дефіцит дизпалива. Попит на цей товар у Європі ближче до зими традиційно збільшується.

«Європейці накопичують запаси напередодні введення ембарго на російську нафту, яке почне діяти з 5 грудня. З 5 лютого буде введене в дію ембарго на постачання російських нафтопродуктів. Європа дуже залежна від російського пального, тож є деяка нервозність, особливо на півночі континенту. Європейці роблять запаси дизпалива, що й підтримує таку його високу ціну», – пояснює Сергій Куюн.

Структура споживання паливних продуктів українцями не змінилася – показники тримаються на довоєнному рівні. Але тепер маємо нерівномірну картину зі зменшення споживання, зазначає Сергій Куюн. Скрапленого газу споживають сьогодні менше вполовину, бензину на 35-40% менше, дизельного пального – на 30%. Зміни пов’язані з тим, що багато споживачів виїхали за кордон або мобілізувалися.

Директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн фото: poglyad.info

Чи буде в Україні зимове паливо

В Україні попит на дизель, керосин чи мазут, за словами Сергія Куюна, поки не збільшився. Країна вдало пройшла сезон активного споживання нафтопродуктів, що тривав від серпня до середини жовтня. Відтепер попит на пальне буде лише скорочуватися.

«Ринок, порівняно з весняно-літнім періодом, повністю стабілізувався, знайшов нові шляхи постачання і ця нова структура вдало працює. Ба більше, ринок забезпечений в обсягах більших, аніж нам потрібно для споживання. Пік ми спокійно пройшли і зараз входимо у так званий мертвий сезон, коли споживання пального буде падати. Жодних проблем із будь-якою маркою палива не передбачається», – зауважує директор консалтингової групи «А95»

Але фахівець додає: якщо зима буде тяжкою й багатою на складні погодні умови, логістика бензовозів може ускладнитись, що вплине на наявність пального на АЗС. Ще один виклик – наявність зимових видів пального.

«Раніше ми брали дизпальне з нашого Кременчуцького НПЗ, якість якого була дуже високою – воно витримувало температури до -33 градусів. Крім того, мали постачання з Білорусі та Росії. Зараз ми шукаємо постачальника з Європи за таким розподілом: 50% дизпалива буде надходити з північних країн (які мають такий самий клімат, як наші колишні постачальники), інші 50% – з півдня. Роботи ведуться, ринок привезе стільки дизпалива і пального, скільки буде потрібно», – заспокоює Куюн.

Робота АЗС під час блекаутів

Відключення світла не мають суттєво вплинути на роботу заправок, вважає експерт, адже великі комплекси мережевих компаній обладнані дизель-генераторами і працюватимуть навіть якщо не буде постачання електроенергії. Деякі АЗС обзаведуться генераторами поступово.

«Обладнання на АЗС, паливно-роздавальні колонки – це все працюватиме. Великих ускладнень я не передбачаю», – обнадіює Куюн.

Аліна Євич, «Главком»