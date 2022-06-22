  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Михайло Гончар
  4. Це вам за Кременчуцький НПЗ
рус
    Думки вголос

    Це вам за Кременчуцький НПЗ

    • Михайло Гончар

      Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Робота російського заводу зупинена на невизначений термін - Це вам за Кременчуцький НПЗ
    Робота російського заводу зупинена на невизначений термін
    фото з відкритих джерел

    Дрон спричинив пожежу на Новошахтинському нафтопереробному заводі

    Новітній Новошахтинський завод нафтопродуктів проектною потужністю 7,5 млн. тон переробки на рік випадково нарвався на БПЛА.

    Був подарований (93% акцій) ще в ході окупації українського Криму (27 лютого 2014 року) медведчекістам в особі дружин самого Медведчука та Козака на знак вдячності за попередньо пророблену роботу. В 2021 вони його продали.

    Певно відчували, що пахне смаленим

    П.С. Чудова робота! Це вам за Кременчук!

    П.П.С. Для довідки:

    Строительство завода началось в 2005 году в рамках освоения шахтерских территорий и было завершено в 2009 году. Это был первый за последние 30 лет крупный НПЗ, построенный в России с нуля. Инвестиции в строительство завода и нефтеналивного терминала составили 15 млрд рублей. Завод выпускает битум, судовое и дизельное топливо, мазут, прямогонный бензин.

    Мощности завода позволяют получать 5 млн тонн нефти в год. На заводе работают две установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти, битумная установка мощностью 700 тысяч тонн нефти, резервуары для хранения сырой нефти общим объемом 80 тысяч куб.м., железнодорожные эстакады, лаборатория, комплекс очистных сооружений. Предприятие готовится к масштабным инвестициям – до 2030 года планируются инвестиции в 177 млрд рублей в строительство второй очереди завода. Ожидается, что 50 млрд рублей будут освоены к 2024 году.

    Читайте також:

    Джерело: блог Михайла Гончара

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: пожежа росія окупанти війна бензин завод Україна робота окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Висоцький
    Сергій Висоцький

    Народний депутат 8 скликання

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Михайло Самусь
    Михайло Самусь

    Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

    Олег Шамшур
    Олег Шамшур

    Надзвичайний та Повноважний Посол, заступник міністра закордонних справ України (2004–2005), посол України у США (2006–2010), посол України у Франції (2014–2020)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Це вам за Кременчуцький НПЗ