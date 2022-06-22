Це вам за Кременчуцький НПЗ

Дрон спричинив пожежу на Новошахтинському нафтопереробному заводі

Новітній Новошахтинський завод нафтопродуктів проектною потужністю 7,5 млн. тон переробки на рік випадково нарвався на БПЛА.

Був подарований (93% акцій) ще в ході окупації українського Криму (27 лютого 2014 року) медведчекістам в особі дружин самого Медведчука та Козака на знак вдячності за попередньо пророблену роботу. В 2021 вони його продали.

Певно відчували, що пахне смаленим

П.С. Чудова робота! Це вам за Кременчук!

П.П.С. Для довідки:

Строительство завода началось в 2005 году в рамках освоения шахтерских территорий и было завершено в 2009 году. Это был первый за последние 30 лет крупный НПЗ, построенный в России с нуля. Инвестиции в строительство завода и нефтеналивного терминала составили 15 млрд рублей. Завод выпускает битум, судовое и дизельное топливо, мазут, прямогонный бензин.

Мощности завода позволяют получать 5 млн тонн нефти в год. На заводе работают две установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти, битумная установка мощностью 700 тысяч тонн нефти, резервуары для хранения сырой нефти общим объемом 80 тысяч куб.м., железнодорожные эстакады, лаборатория, комплекс очистных сооружений. Предприятие готовится к масштабным инвестициям – до 2030 года планируются инвестиции в 177 млрд рублей в строительство второй очереди завода. Ожидается, что 50 млрд рублей будут освоены к 2024 году.

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Джерело: блог Михайла Гончара

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