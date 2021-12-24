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    Економіка та фінанси

    Європейські ціни на газ обвалилися на 40%. Названо причину

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    В останні місяці спостерігаються суттєі коливання ціни енергоносія - Європейські ціни на газ обвалилися на 40%. Названо причину
    В останні місяці спостерігаються суттєі коливання ціни енергоносія
    фото: ecotown.com.ua

    Здешевшання відбулося через зростання вітрогенерації

    Через зміну погоди у Європі упродовж останніх двох діб ціна на газ на європейському ринку обвалилася на 40% від історичного максимуму 2 грудня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Зниження ціни відбулося завдяки тому, що посилення вітру вдвічі підвищило вироблення вітряної генерації.

    Контрактні ціни на газ на 24 грудня задекларовані на рівні $1485 за тисячу кубометрів, що на 40% нижче за рекордні ціни вівторка – $2138 за кубічний метр.

    Внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі у четвер зріс до 13,8% після 7,1% у середу та тримісячного мінімуму у 5,52% у вівторок. З 13 по 19 грудня внесок вітряків у вироблення електроенергії в Європі становив у середньому 13,7%.

    Вранці у п'ятницю січневий газовий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures торгується на рівні $1300 за тисячу кубів.

    Запаси газу в підземних сховищах Європи впали до 57,5% від загального об’єму сховищ. Це на 17,3% нижче за середнє значення за останні п'ять років.

    Нагадаємо, ціна на природний газ у Європі 21 грудня двічі за день побила історичний рекорд. Станом на 16:30 вівторка, вона перевищила позначку $2100 за тисячу кубометрів. Вранці того ж дня ціна січневого ф'ючерсу TTF на біржі ICE Futures також встановила рекорд – $2035.

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    Теги: газ ціни рекорд
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    Європейські ціни на газ обвалилися на 40%. Названо причину