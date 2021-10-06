Ціна на газ у Європі оновила історичний максимум та наблизилася до $2 тис. за кубометр

Рекордне подорожчання газу в Європі почалося у вересні 2021 року

Зростання ціни продовжується на тлі низьких запасів енергоносія у європейських сховищах

Вартість ф'ючерсів на газ в Європі вчетверте за день оновила максимум, перетнувши позначку у $1900 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі ICE Futures.

Так, листопадові ф'ючерси за індексом голландського TTF (найбільш ліквідного європейського хабу) подорожчали до $1937.

Зазначимо, що це вже четвертий рекорд з початку торгів 6 жовтня – на відкритті вартість газу піднялася до $1596,8, потям досягла $1607,2, а пізніше подолала відмітку у $1712,4.

Вартість газу на європейському ринку злетіла в останні тижні – якщо на початку серпня папери на поставку палива торгувалися на рівні $515 за тисячу кубів, то через місяць вони піднялися до $614, до кінця вересня подорожчали вдвічі, а за останні два дні зросли ще на 30%.

Варто зазначити, що 4 жовтня ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки «Північного потоку – 2». Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на $70 – до $1124 за тисячу кубометрів. Після цого на торгах відбулася корекція та зниження котирувань сповільнилося до $40 і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила $1160 за тисячу кубометрів.

Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

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