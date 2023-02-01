Євросоюз підрахував, скільки військової допомоги надав Україні
Країни Євросоюзу передали Україні допомогу на 12 млрд євро
Україна отримала від країн Європейського союзу військової допомоги на суму в майже 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі. Про це повідомив високопосадовець ЄС, передає «Європейська правда».
«Ми наближаємося до показника в 12 млрд євро військової допомоги, яка була надана Україні – як через механізм European Peace Facility, так і на двосторонній основі», – сказав посадовець.
Також політик нагадав про безпрецедентний обсяг макрофінансової допомоги, яку ЄС надає Україні.
«18 млрд євро виділені на 2023 рік на умовах, які також є безпрецедентними для ЄС – кошти виділяються на 35 років, а країни ЄС самостійно виплачують відсотки та адміністративні витрати цієї позики», – додав він.
Нагадаємо, 19 січня до України з робочим візитом приїжджав президент Європейської ради Шарль Мішель. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
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