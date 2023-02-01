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Євросоюз підрахував, скільки військової допомоги надав Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євросоюз підрахував, скільки військової допомоги надав Україні
Глава Євроради Шарль Мішель та президент Зеленський в Україні
фото з відкритих джерел

Країни Євросоюзу передали Україні допомогу на 12 млрд євро

Україна отримала від країн Європейського союзу військової допомоги на суму в майже 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі. Про це повідомив високопосадовець ЄС, передає «Європейська правда».

«Ми наближаємося до показника в 12 млрд євро військової допомоги, яка була надана Україні – як через механізм European Peace Facility, так і на двосторонній основі», – сказав посадовець.

Також політик нагадав про безпрецедентний обсяг макрофінансової допомоги, яку ЄС надає Україні.

 «18 млрд євро виділені на 2023 рік на умовах, які також є безпрецедентними для ЄС – кошти виділяються на 35 років, а країни ЄС самостійно виплачують відсотки та адміністративні витрати цієї позики», – додав він.

Нагадаємо, 19 січня до України з робочим візитом приїжджав президент Європейської ради Шарль Мішель. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Теги: Європейський союз війна Україна

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