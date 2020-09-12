Працювати доведеться довше. В Раді пояснили, що чекає пенсіонерів



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Народна депутатка України від фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова

«Великою проблемою України є старіння нації» – Третьякова

До 2030-2040 років в Україні менше половини пенсіонерів матимуть достатній страховий стаж для того, щоб піти на пенсію в 60 років. Іншим доведеться працювати до 63 і 65 років.

Про це в ефірі «Апостроф TV» розповіла народна депутатка України від фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Нардеп звернула увагу на те, що в Україні в жовтні 2017 року підвищили пенсійний вік, але насправді є три категорії пенсіонерів за досягненням пенсійного віку, що залежить від наявності страхового стажу.

«Пенсійний вік був підвищений в жовтні 2017 року. Це так звана «реформа Реви». Тодішній прем’єр Гройсман вносив цей законопроект до Верховної Ради. Він був дуже швидко проголосований, і я думаю, що частина суспільства навіть не встигла оговтатися. Деякі до цього часу не розуміють, що у нас є три пенсійних віки: 60 років, 63 роки, якщо ти не набираєш 26-27 років стажу, і 65 років. Термін стажу щорічно збільшується і йде до 30 років», – пояснила Третьякова.

За словами нардепа, якщо в Україні впродовж десяти років будуть щорічно збільшуватися вимоги до страхового стажу, то в 2030-2040 році менше половини пенсіонерів матимуть достатній страховий стаж, щоб отримувати трудову пенсію по формулі.

«Всі інші, хто не зможе отримувати цю пенсію за формулою, йтимуть в 63. Той, у кого не буде 25 років, піде на пенсію в 65. Для жінок зараз діє 59,5 років, а з наступного року теж буде 60 – пенсійний вік чоловіків і жінок буде однаковим», – зазначила Третьякова.

Разом з тим, за словами політика, великою проблемою України є старіння нації.

«Сьогодні Україна є однією з найстаріших країн Європи. Відсоток людей 60+ у нас становить понад 20. Це кожен п’ятий наш громадянин», – додала нардеп.

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