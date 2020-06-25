Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: кого звільнили та призначили



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Уряд провів засідання 25 червня

Кабмін звільнив голову Кіровоградської ОДА Сергія Балноя

Кабінет міністрів України під час засідання 25 червня ухвалив низку кадрових рішень. Про важливі звільнення та призначення на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень», - написав Мокан.

За його словами, на засіданні уряд вирішив призначити:

Сейтхалілєва Снавера Енверовича - заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Шкарлета Сергія Миколайовича - заступником Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції;

Мар’євича Костянтина Михайловича - державним секретарем Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (у разі прийняття рішення щодо погодження пропозиції про призначення Мар’євича К. М. державним секретарем Мінекономіки шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Алюшину Наталію Олександрівну - Головою Національного агентства України з питань державної служби (у разі прийняття рішення щодо погодження пропозиції про призначення Алюшиної Н. О. шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Боднара Романа Валерійовича - першим заступником Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України (встановивши випробування строком три місяці, рішенням КМУ від 27.05.2020 Боднара Р. В. визначено переможцем конкурсу).

Свіріна Вадима Володимировича - заступником Голови Державної аудиторської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Ємельянову Тетяну Олександрівну - першим заступником Голови Державної архівної служби України.

Гуру Костянтина Юрійовича - першим заступником Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (встановивши випробування строком на три місяці, рішенням КМУ від 17.06.2020 Гуру К. Ю. визначено переможцем конкурсу).

Шафаренка Юрія Анатолійовича заступником Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (встановивши випробування строком на три місяці, рішенням КМУ від 17.06.2020 Шафаренка Ю. А. визначено переможцем конкурсу).

Ярему Олександра Йосиповича - на посаду Державного секретаря Кабінету Міністрів України (до цього був на посаді першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України).

звільнити:

Шумелюка Ігоря Івановича з посади заступника Голови Державної служби України з питань праці.

Петрова Валентина Володимировича з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Ємельянову Тетяну Олександрівну з посади заступника Голови Державної архівної служби України (у зв’язку з переходом на іншу роботу).

Бондаренка Володимира Валерійовича - з посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

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