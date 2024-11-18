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Німеччина починає поставки Україні кількох тисяч дронів зі штучним інтелектом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Німеччина починає поставки Україні кількох тисяч дронів зі штучним інтелектом
Керовані штучним інтелектом ударні безпілотники компанії Helsing протистоять російським GPS-перешкодам і засобам радіоелектронної боротьби
фото: Die Bild

Безпілотники значно складніші за класичні дрони-камікадзе і мають набагато більший радіус дії

Німеччина розпочинає поставки Україні 4 тисячі БПЛА Mini-Taurus зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Die Bild.

Повідомляється, що Німеччина передасть Україні 4 000 так званих «ударних безпілотників». Безпілотники значно складніші за класичні дрони-камікадзе і мають набагато більший радіус дії. За даними Bild, у промисловості їх називають Mini-Taurus.

Зазначається, що керовані штучним інтелектом ударні безпілотники компанії Helsing протистоять російським GPS-перешкодам і засобам радіоелектронної боротьби.

Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що він «дуже радий, що поставки цих ударних дронів зі штучним інтелектом розпочинаються просто зараз». Українські збройні сили можуть використовувати їх для нанесення ударів по російських дорогих військових об'єктах, наприклад, російських командних пунктах або логістичних об'єктах.

Пісторіус уже оголошував про постачання в червні, але без зазначення дати.

Нагадаємо, віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Хабек пообіцяв у разі обрання на посаду глави німецького уряду відправити Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. В інтерв'ю ARD він заявив, що готовий переглянути рішення канцлера Олафа Шольца щодо цього питання.

Аналогічну передвиборчу обіцянку раніше зробив ще один кандидат на пост канцлера ФРН від «Християнсько-демократичного союзу» (ХДС) Фрідріх Мерц, який звинуватив Шольца у відсутності стратегічного бачення.  Парламентська фракція ХДС/ХСС двічі пропонувала постачання ракет Україні. В ефірі телеканалу ARD Фрідріх Мерц зазначив, що спершу Берлін повинен вимагати від Путіна зупинити бомбардування цивільних об'єктів. Якщо Москва не відреагує, він вважає необхідним зняти обмеження на використання німецької зброї, після чого можна передати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus.

До слова, Сполучені Штати Америки мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 млрд. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер. Так, $7,1 млрд доступні за президентським розпорядженням про скорочення коштів. З них $4,3 млрд затверджені Конгресом у квітні, і ще $2,8 млрд, які стали доступними після бухгалтерських перерахунків у Міноборони США. Ще близько $2,2 млрд доступні для програми, за якою США замовляють озброєння для України у виробників.

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Теги: Німеччина міністр зброя військова техніка військова допомога

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