Захист Гринкевичів відреагував на нові звинувачення ДБР

Адвокат Мельніков: «Слідство умисно криміналізує суто господарські питання»

Учора ДБР та Офіс генпрокурора заявили про нову підозру у так званій «справі Гринкевичів», яку вручили посадовцю Міноборони за нібито зниження штрафних санкцій компаніям-постачальникам військові форми. Адвокат у справі Гринкевичів Олександр Мельніков прокоментував нові закиди слідства, пояснивши причини їх виникнення.

«Почнемо з того, що провадження стосовно постачання Міноборони нібито неякісної форми ДБР розслідувало майже рік. І за весь цей час питання до строків поставки в договорах у слідства не виникало. Зараз же етап, коли майже вичерпались усі законні граничні строки тримання осіб під вартою, і слідство вимушено було завершитись. Захист почав знайомитись з матеріалами справи і побачив, що справа не має будь-якої судової перспективи. Очевидним є факт, що її публічний розгляд у судовому процесі буде посміховиськом над стороною обвинувачення. Саме у цей час з'являється нова підозра нібито за «зниження штрафів Гринкевичам» . Подібне важко назвати випадковістю, особливо, зважаючи на той факт, що у матеріалах справи реально відсутні докази вини Гринкевичів, і докази завдання ними державі будь-яких збитків. У цьому контексті, я коротко нагадаю, що компаніям-постачальникам форми ніхто не здійснював жодних передоплат, а саме через позицію ДБР наразі понад 100 тисяч комплектів нової та якісної форми ЗСУ не поставлені до військових частин», – зазначив Мельніков.

Далі він пояснив, що ДБР у висвітленні «підстав нової підозри чиновнику МОУ» в чергове вдалося до маніпуляцій фактами.

«По-перше, жоден чиновник Міноборони «не скасовував і не зменшував нікому ніяких штрафних санкцій» , як це стверджується в повідомленнях ДБР та Офісу генпрокуратури. Йшлося виключно про рішення Замовника в особі Міноборони про продовження строку дії договорів постачання з об’єктивних причин, які визнані Торгово-промисловою палатою України. Й до цього часу ці договори не були ніким скасовані чи розірвані. Вони логічно завершили свою дію у визначені строки. По-друге, ці договори були укладені таким чином, що МОУ (в межах судових процесів) неодноразово відстоювало свої інтереси, ґрунтуючись саме на цих угодах. І по-третє, що головне, ми бачимо, як цією новою підозрою ДБР та прокурори намагаються умисно і штучно криміналізувати суто господарські відносини», – додав Олександр Мельніков. За його словами, захист Гринкевичів не вперше стикається з такими проявами зловживань з боку органів досудового розслідування.

«Спочатку ДБР звинуватило Гринкевичів у розкраданні близько 1 млрд грн, потім з'ясувалося, що форму вони купували за свої кошти. Потім ДБР змінило свою ж версію і почало висувати претензії до якості товару. Далі слідчі позбавили захист будь-якої можливості провести незалежну експертизу якості форми, буквально заблокувавши доступ до зразків одягу. Тепер, коли справа вже майже в суді, і врешті факти фальсифікації провадження та зловживань слідства стануть публічними, у ДБР зрозуміли неминучість розвалу справи. А відповідно, похапцем, через рік слідства, вдалися до нового витку фальсифікації й тиску у вигляді звинувачень представників МОУ. Мета тут одна - хоч якось продовжити існування спотвореної ними реальності», – резюмував Мельніков.

Нагадаємо, спочатку Роману Гринкевичу інкримінували розкрадання державних коштів, та згодом змінили кваліфікацію у справі на «постачання форми неналежної якості».

Також нагадаємо, що Міноборони не підтвердили претензії ДБР до якості форми від компанії Гринкевича, й у справі немає жодного рекламаційного акту.

Як відомо, Гринкевичі були затримані через нібито зрив контрактів Міноборони на постачання військової форми. За версією слідства, львівські бізнесмени привласнили 1 млрд грн. На початку року Ігорю Гринкевичу було обрано запобіжний захід у вигляду арешту з можливістю внесення застави у сумі майже 430 млн грн. Роману Гринкевичу суд обрав запобіжний захід також у вигляді арешту з розміром застави у 500 млн грн.

Обидва відкидають усі звинувачення та спростовують озвучені на їх адресу підозри.