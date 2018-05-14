Кабмін зобов’язав повернути державі частку невикористаних субсидій

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До 1 червня 2018 року «Чернігівгаз Збут» надасть списки із зазначенням сум невикористаних субсидій до органів соціального захисту населення

З 1 травня 2018 року, постановою №329 Кабінет міністрів запровадив низку змін стосовно споживачів газу, що отримують державну компенсацію у вигляді пільг та субсидій. Відтепер повернення державі частки невикористаних сум субсидій відбуватиметься по всім особовим рахункам, також уряд зменшив соціальні норми споживання газу і зобов’язав субсидіантів сплачувати обов’язковий платіж.

Про це журналістам на брифінгу в Чернігові 14 травня повідомив Іван Луста - керівник ТОВ «Чернігівгаз Збут» - компанії, на яку покладено урядом спецобов’язок постачати газ населенню за регульованою ціною.

Згідно з рішенням уряду, третій рік поспіль після закінчення опалювального сезону «Чернігівгаз Збут» проводить перерахунок невикористаних сум субсидій для повернення залишків коштів до держбюджету, як того вимагає постанова Кабінету Міністрів України №300. Власне, нова постанова №329 внесла корективи в категорії споживачів. У цьому році перерахунок відбудеться по всім без виключення домогосподарствам, що користуються природним газом. Тобто, не лише для тих хто споживає газ на опалення, а й на підігрів води, і на приготування їжі.

Різниця лише в тому, що для домогосподарств, що опалювалися газом і станом на 1 травня матимуть переплати на особовому рахунку, частину невикористаної субсидії (в еквіваленті, що не перевищує вартості 100 м3 газу) буде перераховано на особові рахунки одержувачів субсидій в банківській установі.

«До 1 червня 2018 року «Чернігівгаз Збут» надасть списки із зазначенням сум невикористаних субсидій до органів соціального захисту населення, які, в свою чергу, до 1 вересня забезпечать повернення на рахунки споживачів суми у розмірі до 700 грн, - зазначив Луста. - Решті домогосподарств, які користуються водонагрівачами та плитами, зекономлені субсидії компенсуватися не будуть».

Також законотворці черговий раз зменшили соціальну норму на обігрів приміщень природним газом - з 5 куб. м до 4,5 куб. м на кв. м опалювальної площі. Загалом за останні три роки ця норма зменшилася більш як на третину – з 7 куб. м до 4,5 куб. м. Так, якщо на Чернігівщині в 2015-2016 рр. середня субсидія на опалення приватного будинку становила близько 390 куб. м газу на місяць, в 2017-2018 рр. - 277 куб. м, то наступного опалювального сезону субсидія покриватиме лише - 249 куб. м газу. В компанії зазначають, що це призведе до накопичення ще більших боргів у населення.

«Аналіз споживання і розрахунків показав, що навіть в попередню соціальну норму 5 куб.м на кв.м багато домогосподарств не вкладалися. Чимало з них не сплачували різницю, і тому накопичили борги. Станом на 1 травня майже 87 тис. споживачів-субсидіантів заборгували «Чернігівгаз Збуту» за спожитий газ майже 50 млн грн», - поінформував Луста.

Ще одним важливим нюансом постанови №329 стало повернення такого поняття, як оплата отримувачами субсидії обов`язкового відсотка платежу. Тобто, незалежно від залишку коштів на особовому рахунку, споживач зобов`язаний щомісяця сплачувати розраховану державою частку. Розмір таких платежів, окремо за кожен місяць, буде зазначений в рахунку на оплату за газ з позначкою «Довідково».