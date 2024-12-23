Україна отримала $1,1 млрд від МВФ: куди підуть гроші

Кошти спрямують на фінансування критичних видатків бюджету

На українські рахунки надійшов шостий транш від МВФ у розмірі $1,1 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Україна отримала $1,1 млрд від МВФ. Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF», – зазначив він. За інформацією прем'єра, кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямують на фінансування критичних видатків бюджету.

Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже $9,8 млрд, додав Шмигаль.

Чотирирічну програму EFF для України з доступом до фінансування у обсязі близько $15,6 млрд було схвалено 31 березня 2023 року. Ця програма є частиною пакету підтримки для України на суму $148 млрд. У квітні цього року в МВФ заявили, що українському уряду цього року потрібно $42 млрд бюджетної підтримки на тлі російського вторгнення, яке триває.

Із початку повномасштабної війни видатки держбюджету України значно зросли. У той час як військова кампанія фінансується за рахунок внутрішніх ресурсів, Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів у фінансуванні соціальних та гуманітарних потреб.

Нагадаємо, 11 листопада керівництво Міністерства фінансів України, Національного банку України та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.

Зазначимо, що Україна отримала черговий транш від МВФ завдяки успішному, п'ятому, перегляду програми розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд.

До слова, за прогнозами МВФ, показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%.