Картопля значно подешевшала: що вплинуло на ціну

Один із найпопулярніших овочів в Україні впав у ціні на 20%

Рекордсменом серед споживчих товарів у зміні ціни у першій половині листопада стала картопля, яка подешевшала на 20%, і станом на середину листопада коштувала 6,3 грн за кг. Про це повідомляє «Український клуб аграрного бізнесу».

На думку експертів, таке доволі різке зниження вартості продукту пов’язане з настанням заморозків вночі.

«Виробники картоплі або ж торговці нею, які не мають власних складських приміщень для зберігання картоплі від морозу, ризикують зіпсувати свій товар. Тому і розпочали реалізувати овоч по більш низькій ціні, тим паче що врожай картоплі цього року гарний», – вважають в УКАБ.

На відміну від картоплі, всі інші компоненти борщового набору демонструють зростання: капуста подорожчала на 14% до 6,44 грн/кг, морква додала в ціна 10% (до 8,62 грн за кг), цибуля – +10% до 10,31 грн/кг, буряк – +9% до 9,67 грн за кг. Швидше за все, це початок поступового сезонного зростання цін.

Нагадаємо, українські науковці назвали найпродуктивніші сорти картоплі.

Як повідомлялося, в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України вивели два сорти картоплі для дієтичного харчування та підвищення імунітету – «Солоха», з синьо-фіолетовим кольором м'якоті, та «Хортиця» – з червоним.

Раніше директор насіннєвої компанії «Агріко Україна» Микола Гордійчук повідомив, що вже в листопаді ціни на картоплю зростуть.





