Науковець назвав найшкідливіші на найкорисніші страви з картоплі

«Найшкідливіші способи приготування – чіпси та картопля фрі»

Директор Інституту картоплярства, кандидат сільськогосподарських наук Микола Фурдига в інтерв’ю «Главкому» розповів про найшкідливіші на найкорисніші страви з картоплі.

Фурдига розповів, що в деяких сортах картоплі вітаміну С міститься, як у болгарському перці (№2 у світі за вмістом цього вітаміну після шипшини) та капусті броколі. Але при термічній обробці вітаміни руйнуються.

«Але щонайменше 50% (вітаміну С, – ред.) залишається. У будь-якому випадку хороша альтернатива у міжсезоння, коли дефіцит свіжих овочів. До речі, в інших вуглеводних продуктах – кашах, хлібі, макаронах, вітаміну С немає», – заявив науковець.

Він зазначив, що найкорисніша картопля – печена та варена, у «мундирі».

«Під шкіркою знаходиться шар коренеплоду, який формується в результаті фотосинтезу, але в процесі очищення ця корисна частина викидається. А найшкідливіші способи приготування – чіпси та картопля фрі, там зазвичай трансжири використовуються при приготуванні, калорій та вуглеводів як мінімум у два-три рази більше, ніж за інших способів приготування», - розповів Фурдига.

Печена картоплина вагою 200 г містить майже половину денної норми вітамінів C і B6, 30% норми калію, 28% – фолієвої кислоти, 24% – заліза, 18% – магнію, 15% – харчових волокон.

Фурдига також зізнався, що полюбляє їсти варену картоплю в мундирі, і щоб з оселедцем.

Науковець також спростував думку: якщо картопля молода, то її можна їсти зі шкіркою. Але якщо картопля стара, то шкірку треба обов'язково зрізати – мовляв, вона стає отруйною.

«Ні, це не так. Так, шкірка з часом може набути гіркого присмаку, але це не означає, що вона отруйна», – сказав він.

Фурдига підтвердив, що якщо вживати картоплю з м'ясом (особливо якщо смажене, та з пюре), то це теж дуже шкідливо для організму.

«Звісно, шкідливо! (Сміється). Є величезний ризик погладшати. Якщо їсти багато картоплі, навіть без нічого, теж можна погладшати – при готуванні крохмаль переходить у форму, яка легко засвоюється, вона в організмі розщеплюється до глюкози та швидко всмоктується у кров. Це сприяє підвищенню ваги. Все добре в міру. У середні віки, наприклад, була витончена кара – засудженого, зазвичай дуже високопоставленого і родовитого, годували тільки м'ясом, і він у результаті помирав у страшних муках – відмовляли шлунок та кишківник», – розповів Директор Інституту картоплярства.

Як раніше повідомлялося, ціна на картоплю, що йде з України на експорт, принаймні, в п’ять разів нижча тієї, за яку українцям доводиться її купувати на споживчому ринку.

До слова, команда дослідників ARS та їхні партнери з Перу та США об’єднала два дикі види картоплі з Південної Америки та вивела гібриди, які витримували різкі заморозки. Робота тривала декілька років, у результаті чого отримали сорт, який має найбільшу здатність переносити морози.

Як повідомлялося, в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України вивели два сорти картоплі для дієтичного харчування та підвищення імунітету – «Солоха», з синьо-фіолетовим кольором м'якоті, та «Хортиця» – з червоним.

Раніше директор насіннєвої компанії «Агріко Україна» Микола Гордійчук повідомив, що вже в листопаді ціни на картоплю зростуть.