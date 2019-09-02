Зеленський: новий Трудовий кодекс треба ухвалити до 1 січня



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Робоча зустріч керівництва держави Фото: пресслужба президента України

Зеленський роздавав завдання під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів

До 1 січня 2020 року необхідно доопрацювати та ухвалити новий Трудовий кодекс України.

Таке завдання президент України Володимир Зеленський поставив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів, повідомляє сайт глави держави.

Серед іншого, на думку президента, слід звузити сфери неформальної зайнятості, зокрема, суттєвого посиливши відповідальність за тіньове ведення господарства.

Також до січня, за словами Зеленського, необхідно затвердити план з дерегуляції та переведення надання дозвільних документів в електронну форму. Також в електронний вигляд мають бути переведені топ-30 найбільш популярних сервісів для громадян і бізнесу. Крім того, слід спростити порядок і зменшити вартість підключення для громадян і бізнесу до електричних і газових мереж, якими володіють приватні монополісти.

Для реалізації проєкту «Держава у смартфоні» президент вважає за необхідне провести повний аудит державних реєстрів та їхнє упорядкування, здійснити верифікацію та встановлення тотожності даних про громадян у базових реєстрах і поширення унікального ідентифікатора для пов’язаних даних.

Крім того,глава держави підкреслив необхідність створення умов для проведення електронних виборів та електронного перепису населення.Також серед пріоритетів – прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру;запровадження єдиного порталу електронних послуг,електронного кабінету громадянина з доступом до інформації про себе з реєстрів і запровадження електронних послуг «єМалятко»,D14,eHealth.

До слова, у керівництво Антимонопольного комітету Зеленський призначив земляків.