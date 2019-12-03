  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Міністр назвав області з найнижчою заробітною платою

    • Розсилка
    Міністр назвав області з найнижчою заробітною платою

    Найнижча середньомісячна заробітня плата зареєстрована на Буковині

    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов назвав п’ять областей з найнижчою середньомісячною заробітною платою в Україні. На першому місці — Чернівецька область з заробітною платою в 7885 грн. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Статистика дня. Найнижча середньомісячна заробітня плата по областям: Чернівецька — 7 885 грн, Херсонська — 8 020 грн, Тернопільська — 8 098 грн, Чернігівська — 8 130 грн, Кіровоградська — 8 222 грн», — написав міністр.

    Нагадаємо, Милованов назвав міста з найвищою заробітною платою. «Де найбільша середня зарплата? В Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, чи Маріуполі? Відповідь: у Маріуполі. На другому місці - Київ, на третьому - Дніпро. Харків і Одеса ділять 4 та 5 місця (майже однакові зарплати)», - написав Милованов.

    Також міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час презентації «Відкрита земля» назвав топ-5 областей за обсягом незареєстрованих сільськогосподарських земель. 

    Нагадаємо, аналітики ринку праці повідомили, що в Україні у липні-вересні зарплати у робітничій галузі впали на 17% у порівнянні з попереднім кварталом.

    Читайте також: 
    економіка міністр зарплата гроші статистика фінанси Чернівецька область Тимофій Милованов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ