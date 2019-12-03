Міністр назвав області з найнижчою заробітною платою



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Найнижча середньомісячна заробітня плата зареєстрована на Буковині

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов назвав п’ять областей з найнижчою середньомісячною заробітною платою в Україні. На першому місці — Чернівецька область з заробітною платою в 7885 грн. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Статистика дня. Найнижча середньомісячна заробітня плата по областям: Чернівецька — 7 885 грн, Херсонська — 8 020 грн, Тернопільська — 8 098 грн, Чернігівська — 8 130 грн, Кіровоградська — 8 222 грн», — написав міністр.

Нагадаємо, Милованов назвав міста з найвищою заробітною платою. «Де найбільша середня зарплата? В Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, чи Маріуполі? Відповідь: у Маріуполі. На другому місці - Київ, на третьому - Дніпро. Харків і Одеса ділять 4 та 5 місця (майже однакові зарплати)», - написав Милованов.

Також міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час презентації «Відкрита земля» назвав топ-5 областей за обсягом незареєстрованих сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, аналітики ринку праці повідомили, що в Україні у липні-вересні зарплати у робітничій галузі впали на 17% у порівнянні з попереднім кварталом.