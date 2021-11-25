Керівник «Укрспирту» заявив про обшуки

В.о. голови директора «Укрспирту» Сергій Блескун каже, що поліція нічого особливого не знайшла

У керівника «Укрспирту» правоохоронці вилучили телефон

Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України провели 25 листопада обшуки у приміщенні центрального апарату держпідприємства «Укрспирт» та вдома у керівника підприємства Сергія Блескуна.

«Сьогодні у приміщенні центрального апарату ДП «Укрспирт» та у мене вдома відбулись обшуки. Їх проводила слідча група Головного слідчого управління Національної поліції України. Нічого інкримінуючого не було виявлено», – написав Блескун у Facebook.

За його даними, підприємство здійснювало повну співпрацю з правоохоронцями та надавало їм усі необхідні документи.

«До слова, предметом обшуку стали документи, що стосуються підготовки ДП «Укрспирт» до приватизації», – заявив Блескун у соцмережі.

За даними керівника «Укрспирту», правоохоронці вилучили його телефон.

«Реформа спиртової галузі триває, у нас є конкретні результати. Але, на жаль, завжди є якісь підводні камені. Ми реформуємо десятилітню монополію. Напевно, є ще сили, яким не подобається, що в країні формується новий відкритий та конкурентний ринок. Проте з усією впевненістю я можу сказати, що підприємству нема за що переживати. Кожна наша дія була здійснена у правовому полі», – підсумував Блескун у повідомленні.

У коментарі ЗМІ Нацполіція повідомила, що слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого в липні цьогоріч. Воно стосується факту зловживань посадовим становищем службовими особами підприємства під час проведення приватизації майна спиртових заводів.

Нагадаємо, 17 червня 2020 року міністр економіки підписав указ про звільнення в.о. голови держкомпанії «Укрспирт» Сергія Блескуна, який на той час був у відпустці.

У той же день, 17 червня, Петрашко скасував свій попередній наказ. Сам Блескун підтвердив, що його відпустка була погоджена з Мінекономіки.

Блескун очолює «Укрспирт» з жовтня 2019 року.