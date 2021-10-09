Кількість польотів над Україною досягла 76% допандемічного рівня

Внутрішні польоти становили у вересні 3 112 рейсів, що на 14,5% більше проти відповідного періоду допандемічного 2019 року

У вересні Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 26 241 рейс. Це 76% від кількості польотів у вересні 2019 року. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

На такому рівні показник авіатрафіку тримається впродовж двох останніх місяців. Внутрішні польоти становили у вересні 3 112 рейсів, що на 14,5% більше проти відповідного періоду допандемічного 2019 року.

У Мінінфраструктури заявляють, що на збільшення кількості польотів вплинула низка факторів: сезонність попиту на авіаперевезення, ослаблення карантинних обмежень у багатьох країнах світу, прийняття авіапасажирами нових пандемічних реалій і правил подорожей, вихід на ринок України нових авіаперевізників, а також зменшення ставок за аеронавігаційне обслуговування на маршруті для польотів в окремій частині повітряного простору України над акваторією Чорного моря.

У березні 2020 року Україна тимчасово зупинила авіасполучення в межах карантинних заходів через пандемію коронавірусу.

З 5 червня 2020 року в Україні відновили внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня — міжнародне.

До слова, влада США продовжила на два роки заборону на польоти американської авіації в деяких регіонах України. Зокрема, обмеження стосуються районів польотної інформації (РПІ) Дніпра.