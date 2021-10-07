Індія відкривається для українських туристів

З 15 жовтня туристичні візи видаватимуть лише тим, хто прибуває до Індії чартерними авіарейсами

Півтора року тому Індія припинила видавати туристичні візи через пандемію

Влада Індія ухвалила рішення відновити прийом іноземних туристів з 15 жовтня. Про це повідомляє Nd Tv.

Так, з 15 жовтня туристичні візи видаватимуть лише тим, хто прибуває до країни чартерними авіарейсами. А вже з 15 листопада в Індію почнуть пускати туристів, які прибуватимуть регулярними рейсами.

«МВС отримало пропозиції від кількох урядів індійських штатів, а також різних зацікавлених сторін у туристичному секторі щодо початку видачі туристичних віз, що дозволить іноземним туристам приїжджати до Індії. Після обговорення ми вирішили послабити обмеження на поїздки», – заявив високопоставлений чиновник із МВС.

Відповідне рішення було ухвалене за результатами консультацій МВС Індії з МЗС, МОЗ та міністерством туризму.

Як повідомлялося, півтора року тому Індія припинила видавати туристичні візи через пандемію коронавірусу.

До слова, раніше 12 дітей померли від невідомої вірусної лихоманки в індійському північному штаті Уттар-Прадеш. Загальна кількість жертв епідемії цієї хвороби досягла в регіоні 68 чоловік, 40 із них – діти.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на органи охорони здоров’я Уттар-Прадеш, це тільки приблизна кількість померлих. Місцевий департамент охорони здоров’я не враховує померлих від лихоманки в приватних лікарнях і тих, хто помер удома, не звернувшись за допомогою до лікарів.

Нагадаємо, Австралія вперше із початку пандемії відкриє кордони.

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