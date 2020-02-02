У Китаї попросили відмовитися від весіль у дзеркальну дату 02 02 2020 через коронавірус



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2 лютого вважається щасливою датою тому що послідовність цифр «02 02 2020» є паліндромом

Китайська влада попросила пари відкласти весільні церемонії, намічені на 2 лютого і скоротити похорон, щоб запобігти поширенню інфекції коронавірусу.

Про це повідомляє Mail Online.

2 лютого вважається в Китаї щасливою датою для весільних церемоній в цьому році, тому що послідовність цифр «02022020» є паліндромом, тобто дзеркальним числом.

Там, де була оголошена дата реєстрації шлюбу на 2 лютого цього року, ми рекомендуємо вам скасувати його і пояснити ситуацію іншим», – йдеться в заяві міністерства з цивільних справ.

Раніше Пекін, Шанхай і інші міста вирішили запропонувати послуги з реєстрації шлюбів в цю дату, незважаючи на те, що вона випадає на неділю, коли офіси зазвичай закриті.

Міністерство заявило, що тимчасово припинить надавати послуги з консультування з питань шлюбу і просило громадськість не проводити весільні банкети.

Воно також заявило, що похорони повинні проводитися «просто і швидко, щоб уникнути скупчення людей», а тіла будь-яких жертв коронавірусу повинні бути піддані кремації якомога швидше.

Персонал, який відповідає за проведення похорону, повинен носити захисний одяг і проводити перевірки температури, щоб уникнути ризику зараження, йдеться в заяві.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Китаї: 304 загиблих, майже 14 тисяч хворих.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.