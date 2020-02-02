  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Китаї попросили відмовитися від весіль у дзеркальну дату 02 02 2020 через коронавірус

    • Розсилка
    У Китаї попросили відмовитися від весіль у дзеркальну дату 02 02 2020 через коронавірус

    2 лютого вважається щасливою датою тому що послідовність цифр «02 02 2020» є паліндромом

    Китайська влада попросила пари відкласти весільні церемонії, намічені на 2 лютого і скоротити похорон, щоб запобігти поширенню інфекції коронавірусу.

    Про це повідомляє Mail Online.

    2 лютого вважається в Китаї щасливою датою для весільних церемоній в цьому році, тому що послідовність цифр «02022020» є паліндромом, тобто дзеркальним числом.

    Там, де була оголошена дата реєстрації шлюбу на 2 лютого цього року, ми рекомендуємо вам скасувати його і пояснити ситуацію іншим», – йдеться в заяві міністерства з цивільних справ.

    Раніше Пекін, Шанхай і інші міста вирішили запропонувати послуги з реєстрації шлюбів в цю дату, незважаючи на те, що вона випадає на неділю, коли офіси зазвичай закриті.

    Міністерство заявило, що тимчасово припинить надавати послуги з консультування з питань шлюбу і просило громадськість не проводити весільні банкети.

    Воно також заявило, що похорони повинні проводитися «просто і швидко, щоб уникнути скупчення людей», а тіла будь-яких жертв коронавірусу повинні бути піддані кремації якомога швидше.

    Персонал, який відповідає за проведення похорону, повинен носити захисний одяг і проводити перевірки температури, щоб уникнути ризику зараження, йдеться в заяві.

    Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Китаї: 304 загиблих, майже 14 тисяч хворих.

    Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

    28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

    Читайте також: В Україні епідемія. Боїмося коронавірусу, а вмираємо від грипу
    Китай епідемія послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ