Росія посіла друге місце у світі за кількістю випадків коронавірусу



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РФ знову піднялася на другу сходинку за кількістю підтверджених випадків хвороби

У РФ налічується 335 882 випадки хвороби Covid-19

Росія знову піднялася на другу сходинку у переліку країн за кількістю підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Worldometer.

Станом на 17:30 у РФ налічується 335 882 випадки хвороби Covid-19. Натомість в Бразилії, яку опустили на третю сходинку, – 334 777 пацієнтів з цим діагнозом.

Як і раніше, лідером за кількістю хворих є США (1 648 283 підтверджені випадки).

Нагадаємо, станом на 8.00 23 травня у світі зареєстровано 5 млн 213 483 випадків Covid-19, за добу захворіли на коронавірус 110 205, вилікувалися понад 2 млн. Загалом кількість жертв коронавірусу досягла 338 тис. 225 осіб, збільшившись за добу на 5 тис. 301.

Нагадаємо, станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.

З 432 людей, що захворіли за останню добу, 70 дітей – (вчора 29), медиків – 93 (вчора 74).

Загалом одужали 6 929 осіб, летальних випадків – 605.

Кількість проведених ПЛР-тестувань від початку пандемії – 26 7185.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.