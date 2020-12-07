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    Технології

    Apple пообіцяла безкоштовно відремонтувати iPhone 11, але за однієї умови

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    Телефон iPhone 11 вийшов у вересні 2019 року - Apple пообіцяла безкоштовно відремонтувати iPhone 11, але за однієї умови
    Телефон iPhone 11 вийшов у вересні 2019 року
    Фото з відкритих джерел

    Проблема торкнулася телефонів випущених у період з листопада 2019 року по травень 2020 року

    Компанія Apple повідомила, що готова безкоштовно відремонтувати невелику частину телефонів iPhone 11, які перестали реагувати на дотики через проблеми з модулем дисплея.

    На сайті виробника повідомляється, що проблема торкнулася «невеликого відсотка» пристроїв, випущених у період з листопада 2019 року по травень 2020 року.

    Власники телефонів, які зіткнулися з такою проблемою, можуть перевірити на сайті Apple, чи беруть участь їх влаштування у програмі (вона поширюється тільки на iPhone 11). Для цього на сайті потрібно ввести серійний номер телефону.

    Телефон iPhone 11 вийшов у вересні 2019 року. У січні 2020 року глава Apple Тім Кук припускав, що, можливо, ця модель стала найпопулярнішою у лінійці того року, пише CNBC.

    Нагадаємо, що азійські експерти назвали реальну вартість iPhone 12.

    Зазначимо, Apple зізналися, що iPhone 12 має проблеми.

    Як відомо, 13 жовтня компанія Apple презентувала iPhone 12, який має підтримку 5G та дві основні камери.

    Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі у 2020 році. Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.

    Крім того, Xiaomi висміяла Apple за новий iPhone 12.

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    Теги: телефон модель Apple смартфон
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