Перший мільярд зібрано. Гетманцев заявив про успіхи податкової амністії

1 вересня 2021 року в Україні стартувало добровільне декларування, яке триватиме до 1 вересня 2022 року

1 вересня 2021 року в Україні стартувало добровільне декларування, яке триватиме до 1 вересня 2022 року

До кінця податкової амністії залишилось вісім місяців

За чотири місяці з моменту старту кампанії за договорами добровільного декларування активів фізичних осіб, а саме з 1 вересня, українці задекларували 1 млрд 116 млн грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зазначається, що наприкінці року нараховано більше 1 мільярда гривень задекларованих громадянами активів в межах податкової амністії, а саме 1 116 млн грн., збір до бюджету – 67,4 млн грн.

«Протягом грудня динаміка стрімко зросла, суспільство поступово позбавляється страхів, пов’язаних із добровільним декларуванням. До кінця податкової амністії залишилось 8 місяців», – зазначив політик.

Зазначимо, що ДПС України напередодні повідомила, що із початку кампанії одноразового добровільного декларування майна фізичних осіб задекларовано майно на суму 1 млрд 136 млн 400 тис. грн, задекларована сума до сплати збору склала 68,6 млн грн.

Також повідомлялося, що станом на 21 грудня у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1,07 млрд грн.

Влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Законом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.

Непрямі методи оподаткування передбачають, що після податкової амністії Податкова служба матиме змогу проводити податкову оцінку операцій фізичних осіб щодо придбання об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.

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