Коболєв порівняв Вітренка зі своїми колишніми жінками

«Жодна з моїх колишніх жінок не згадує про мене так часто і багато, як мій колишній невдаха-підлеглий»

Колишній голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв іронічно прокоментував той факт, що його прізвище згадується у річному звіті компанії за 2021 рік частіше, ніж прізвище його чинного керівника. Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці Коболєва.

«Сьогодні на вебсайті Нафтогазу було опубліковано річний звіт компанії за 2021 рік. Лінки до нього та скріншоти з особливо «яскравими моментами» мені вже переслало багато знайомих, більшість з яких питали, коли і як я це буду коментувати. З метою економії часу і щоб не відповідати кожному окремо, я вирішив коротко прокоментувати тут мовою сухих цифр: моє прізвище в звіті згадується 48 разів, прізвище поки що діючого керівника – 46 разів», – йдеться у дописі.

Водночас Коболєв зазначив, що сам звіт він не читав. Ексглава державної компанії іронічно зауважив, що навіть його колишні жінки не згадують його настільки часто, як нинішній очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко у своєму звіті.

«Кількість згадувань я з’ясував шляхом здійснення текстового пошуку в програмі Books для iOs, тому графічні згадування, якщо такі є в звіті, в моєму короткому аналізі не були враховані, а читати цей продукт персональної нічної творчості (як мені повідомляло декілька джерел з самої компанії) я поки що не маю часу.

Так ось, мій коментар щодо звіту: жодна з моїх колишніх жінок не згадує про мене так часто і багато, як мій колишній невдаха-підлеглий. Що як мінімум означає, що керівник я таки потужний», – написав Коболєв.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня 2021 року звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

Своєю чергою Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідної заяви не писав.