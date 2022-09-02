Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Коболєв порівняв Вітренка зі своїми колишніми жінками

Надія Клочко
glavcom.ua
Коболєв порівняв Вітренка зі своїми колишніми жінками
Юрій Вітренко змінив Андрія Коболєва на посаді глави «Нафтогазу» навесні 2021 року
фото з відкритих джерел

«Жодна з моїх колишніх жінок не згадує про мене так часто і багато, як мій колишній невдаха-підлеглий»

Колишній голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв іронічно прокоментував той факт, що його прізвище згадується у річному звіті компанії за 2021 рік частіше, ніж прізвище його чинного керівника. Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці Коболєва.

«Сьогодні на вебсайті Нафтогазу було опубліковано річний звіт компанії за 2021 рік. Лінки до нього та скріншоти з особливо «яскравими моментами» мені вже переслало багато знайомих, більшість з яких питали, коли і як я це буду коментувати. З метою економії часу і щоб не відповідати кожному окремо, я вирішив коротко прокоментувати тут мовою сухих цифр: моє прізвище в звіті згадується 48 разів, прізвище поки що діючого керівника – 46 разів», – йдеться у дописі.

Водночас Коболєв зазначив, що сам звіт він не читав. Ексглава державної компанії іронічно зауважив, що навіть його колишні жінки не згадують його настільки часто, як нинішній очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко у своєму звіті.

«Кількість згадувань я з’ясував шляхом здійснення текстового пошуку в програмі Books для iOs, тому графічні згадування, якщо такі є в звіті, в моєму короткому аналізі не були враховані, а читати цей продукт персональної нічної творчості (як мені повідомляло декілька джерел з самої компанії) я поки що не маю часу.

Так ось, мій коментар щодо звіту: жодна з моїх колишніх жінок не згадує про мене так часто і багато, як мій колишній невдаха-підлеглий. Що як мінімум означає, що керівник я таки потужний», – написав Коболєв.

Коболєв порівняв Вітренка зі своїми колишніми жінками фото 1

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня 2021 року звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

Своєю чергою Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідної заяви не писав.

Читайте також: За газ та тепло тепер можна не платити? Навіщо Вітренку 264 млрд із бюджету

 

Теги: Нафтогаз України Андрій Коболєв Юрій Вітренко

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знайти бензин і дизель за кордоном не важко, інша справа – доправити паливо в Україну
Як доставити бензин в Україну: Вітренко озвучив найголовнішу проблему
28 травня, 21:31
Газу вистачить, щоб забезпечити Україну теплом – Вітренко
Газу вистачить, щоб забезпечити Україну теплом – Вітренко
18 березня, 12:32
Глава правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко у грудні 2021 року отримав зарплату у розмірі 58 тис. грн
«Нафтогаз»: після мільйонних зарплат Вітренко перебивається «копійками» (документ)
25 сiчня, 18:30

Економіка

Вантажні перевезення ростуть. «Укрзалізниця» відзвітувала про серпень
Вантажні перевезення ростуть. «Укрзалізниця» відзвітувала про серпень
Коболєв порівняв Вітренка зі своїми колишніми жінками
Коболєв порівняв Вітренка зі своїми колишніми жінками
З портів України вже експортували понад 1,5 мільйона тонн продовольства
З портів України вже експортували понад 1,5 мільйона тонн продовольства
Понад 50 «прильотів». Рашисти обстріляли громади на Сумщині
Понад 50 «прильотів». Рашисти обстріляли громади на Сумщині
«Нафтогаз» домовився про відстрочку боргових виплат
«Нафтогаз» домовився про відстрочку боргових виплат
Гетманцев емоційно пояснив, чому податки залишаться високими
Гетманцев емоційно пояснив, чому податки залишаться високими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Контрнаступ ЗСУ на півдні: окупанти підняли білий прапор (відео)
96K
Путін назвав нову ціль війни в Україні
55K
Путін і «гумова попа». Глава Кремля розказав дітям секрет успіху (відео)
54K
РФ розгортає інформаційну операцію про поразку України на півдні – ISW
34K
ЗСУ влаштували окупантам у Мелітополі пекельну ніч (відео)
30K
Лендліз запрацював, але є нюанс

Новини

Експерт помітив слабке місце російських танків (фото) 
Сьогодні, 12:57
«Вагнерівці» готують білоруських найманців до диверсій в Україні – ЗМІ 
Сьогодні, 12:18
«Офицеры и контрактники не хотят воевать»: окупант розповів про настрої в армії (аудіо)
Сьогодні, 11:19
Сили оборони відбили кілька наступів окупантів на Донеччині і Херсонщині
Сьогодні, 07:20
Генерал прикордонної служби пояснив, чому Україна перестала будувати «Стіну»
Вчора, 17:38
Путіністка Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото  
Вчора, 15:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту